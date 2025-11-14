Live

Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!

🕒 Updated: November 14, 2025 07:38:04 AM IST

Raxaul Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: रक्सौल विधानसभा सीट पर एनडीए (बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी) और महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस) के बीच भीषण मुकाबला देखने को मिल रहा है. रक्सौल सीट बिहार की उन सीटों में से एक है जिस पर बीजेपी का लंबे समय से मजबूत प्रभाव भी रहा है.  यह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित होने की वजह से राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है. 

Raxaul vidhan sabha chunav Result 2025
Raxaul vidhan sabha chunav Result 2025

प्रमोद कुमार सिन्हा: बीजेपी उम्मीदवार
श्याम बिहारी प्रसाद: कांग्रेस उम्मीदवार 

Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!

Live Updates

  • 07:37 (IST) 14 Nov 2025

  • 18:49 (IST) 13 Nov 2025

    रक्सौल सीट पर भी कड़ा मुकाबला

    रक्सौल सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. यहां एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को पूरा जोर लगाया है. 

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!
Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!
Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!
Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!