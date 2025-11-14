Raxaul Chunav Result 2025 LIVE: रक्सौल विधानसभा में BJP-JDU-LJP गठबंधन को RJD-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती!

Raxaul Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: रक्सौल विधानसभा सीट पर एनडीए (बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी) और महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस) के बीच भीषण मुकाबला देखने को मिल रहा है. रक्सौल सीट बिहार की उन सीटों में से एक है जिस पर बीजेपी का लंबे समय से मजबूत प्रभाव भी रहा है. यह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित होने की वजह से राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है.
प्रमोद कुमार सिन्हा: बीजेपी उम्मीदवार
श्याम बिहारी प्रसाद: कांग्रेस उम्मीदवार
रक्सौल सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. यहां एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को पूरा जोर लगाया है.