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कौन हैं मोतीलाल सैनी? 106 साल में भी हैं बेहद फिट, ऐसे खानपान और लाइफस्टाइल से हुआ मुमकिन?

आपको जानकर हैरानी होगी कि 106 साल के एक इंसान हैं, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं. उनकी लाइफस्टाइल और खानपान लोगों को हैरान कर देगा. आइए जानते हैं कि कौन हैं वो मोतीलाल सैनी?

By: Deepika Pandey | Published: June 6, 2026 1:53:58 PM IST

मोतीलाल सैनी की जिंदगी
मोतीलाल सैनी की जिंदगी


आज के समय में लोगों को अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है. भागदौड़ भरी जिंदगी और खानपान के कारण लोग कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं. हालांकि इसी बीच राजस्थान के करौली में एक बुजुर्ग इन दिनों अपनी सेहत और फुर्ती से लोगों को हैरान कर रहे हैं. वो हैं 106 वर्षीय मोतीलाल सैनी, जो इस उम्र में भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं. उनकी फुर्ती और लाइफस्टाइल देखकर युवा लोग भी हैरान हैं. 

किया जा चुका है सम्मानित

उनकी फिटनेस को देखते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मानित किया जा चुका है. मोतीलाल अपनी इस तंदुरुस्त लाइफस्टाइल का श्रेय बचपन से अपनाए गए खानपान और नियमित मेहनत को मानते हैं. उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने लगभग 15 साल की उम्र में ही मजदूरी करनी शुरू कर दी थी. वे कुआं खोदने, जंगल से लकड़ी लाने और राजाओं के दरबार में ऊंटों की देखभाल जैसे काम किया करते थे. उनके शारीरिक श्रम ने उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाया. 

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दूध, दही और घी के साथ पौष्टिक भोजन भी जरूरी

मोतीलाल ने बताया कि वे बचपन से ही काफी ज्यादा दूध, दही और घी के साथ ही पौष्टिक भोजन किया करते थे. जवानी के दिनों में उन्होंने पानी की तरह दूध पिया. वे साल भर में 100 किलो से ज्यादा चने खा जाते थे. आज भी वे वही देसी और पौष्टिक खानपान को अपनाते हैं. वे 106 साल की उम्र में भी ज्यादातर काम खुद ही करते हैं. उनके बेटे रमेश सैनी का कहना है कि उनके पिता मोतीलाल सैनी आज भी रोजाना 4-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं. वे रोजाना की तरह खेतों में जाकर काम करते हैं और फावड़ा चलाते हैं. 

लंबी उम्र के लिए देते हैं ये सलाह

उनके परिवार वालों  का कहना है कि मोतीलाल सैनी को आज तक कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हुई है. उन्होंने जिंदगी में कभी भी चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब आदि का सेवन  नहीं किया, जिसने उनकी जिंदगी को और भी अच्छा बनाने में मदद की. जब भी कोई मोतीलाल से लंबी जिंदगी के बारे में पूछता है, तो वे उन्हें धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहने की सलाह देते हैं. साथ ही शुद्ध, सात्विक भोजन करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि अच्छी जिंदगी के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि अनुशासित दिनचर्या और प्राकृतिक खानपान है.

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