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कौन है राजस्थान की चमेली, जो रात को मरी और सुबह हो गई जिंदा

Chameli Devi News: राजस्थान के अलवर में एक बुजुर्ग महिला ने मौत को मात दे दी. मरने के चंद घंटों बाद वह फिर से जिंदा हो गई.

By: JP Yadav | Last Updated: May 8, 2026 6:56:27 PM IST

chameli devi ने कैसे दी मौत को मात
chameli devi ने कैसे दी मौत को मात


Chameli Devi News: राजस्थान के अलवर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अलवर की सीमा पर स्थित एक गांव में जिस 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को लोग मरा मानकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे थे वह चिंता पर जलाने से पहले ही जिंदा हो गई. महिला के शरीर में हलचल देखकर पहले तो लोग डर गए. इसके बाद परिजन और करीबी रिश्तेदार महिला को दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां ICU में भर्ती महिला का उपचार किया जा रहा है, फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है, धीरे सुधार हो रहा है. परिजनों ने बताया कि चमेली देवी को पहले से सांस संबंधी तकलीफ थी.

पूरा मामला राजस्थान के अलवर सीमा क्षेत्र के अजबगढ़ के समीप स्थित रामजी का ग्वाडा गांव का है. बेटे बाबूलाल मीणा के मुताबिक, इसी मंगलवार (5 मई, 2026) को उनकी मां चमेली देवी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई. शरीर में हरकत बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें चारपाई से उतारकर जमीन पर लिटा दिया गया. उन्हें मरा मानकर रिश्तेदारों को सूचना भी दे दी गई. सुबह रिश्तेदार पहुंचे तो अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई. लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने. इसी दौरान चमेली देवी के पैरों में हल्की हरकत हुई. कई बार शरीर में हरकत होने पर परिजनों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. 

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हालत गंभीर होने पर पहले भी हुआ था इलाज

उधर, दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके मीणा की मानें तो चमेली देवी की हालत गंभीर थी और उसी दौरान उसकी सांसें बेहद धीमी हो गई थीं, जिसके कारण उन्हें मृत समझ लिया गया. जांच में महिला के ब्लड में संक्रमण की शिकायत सामने आई है. महिला को ICU में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत पहले से बेहतर है.

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डॉक्टरों ने बताया क्यों बने ऐसे हालात 

बेटे की मानें तो महिला को 2 अप्रैल 2026 को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 3 मई को छुट्टी मिली थी. इसके बाद 4 मई की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टरों का कहना है कि कई गंभीर बीमारियों में शरीर की गतिविधियां अत्यंत धीमी हो जाती हैं. ऐसे में बिना चिकित्सकीय पुष्टि किसी को मृत मान लेना खतरनाक साबित हो सकता है. यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो. कई बार तो चिंता पर लिटाने के बाद ही पचा चलता है कि वह शख्स तो जिंदा है. कई बार शव के भीतर हवा भरने से भी दिक्कत हो जाती है.

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Tags: home-hero-pos-9rajasthan news
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