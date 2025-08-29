Udaipur News Update: यूडीए ने नियमों के विपरीत बन रहे, बहुमंजिला रिसोर्ट को किया सीज

सतीश शर्मा की उदयपुर से रिपोर्ट:उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत नाई के राजस्व गांव नोहरा में नियमों के विपरीत बन रहे बहुमंजिला रिसॉर्ट को सीज कर दिया। प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार का निर्माण न करने के निर्देश दिए।यह कार्रवाई कमिश्नर राहुल जैन के निर्देशन में हुई है।

निर्देश पर यह कार्रवाई की गई

यूडीए के तहसीलदार अभिनव शर्मा ने बताया कि कमिश्नर राहुल जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि नोहरा गांव में बिना अनुमति के रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। सूचना की जांच के बाद निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्राधिकरण ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन रिसॉर्ट को सीज कर दिया।पहले, प्राधिकरण ने निर्माण को रुकवाया और UDA अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज या स्वीकृति पेश की गई। इसके बावजूद, निर्माण कार्य जारी पाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण के उपायुक्त के आदेश पर इमारत को सील कर दिया गया।

यह कार्रवाई डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में हुई, जिसमें प्राधिकरण के अन्य अधिकारी और होमगार्ड का जाब्ता भी शामिल था।

प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो सकती है

तहसीलदार शर्मा ने स्पष्ट किया कि यूडीए क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि भविष्य में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में इसी तरह की सभी अवैध या बिना अनुमति के निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

सकारात्मक कदम माना जा रहा है

बता दे कि उदयपुर विकास प्राधिकरण ने इससे पहले भी नियमों की अनदेखी कर बनाए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह की सख्ती से लोगों को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि यदि इस तरह की सख्ती जारी रही तो अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और शहर का विकास नियमानुसार होगा। यूडीए की टीम ने मौके पर निर्माणाधीन हिस्सों को सीज किया और निर्माणकर्ताओं को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के निर्माण को रोकने के आदेश दिए।

