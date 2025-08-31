Udaipur News: उदयपुर में लगातार मूसलाधार बारिश, जावर माइंस में सड़के बनी नदी

सतीश शर्मा की रिपोर्ट, Udaipur News: उदयपुर के जावर माइंस क्षेत्र में आज शाम लगभग एक घंटे तक तीव्र बारिश हुई, जिससे इलाके में हालात सामान्य से अलग हो गए। शाम 5 बजे शुरू हुई इस तेज बारिश के दौरान जावर माइंस रोड पर पानी इस कदर जमा हो गया कि सड़क पर जलमग्न हो गई। पानी इतनी मात्रा में था कि एक कार भी पानी में बहते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन सौभाग्य से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं आई। इस प्रकरण ने क्षेत्रवासियों के लिए खासा परेशानी का कारण बन गया और अनेक दुपहिया वाहनधारक पानी में फंस गए। कई लोगों ने स्थिति देखते हुए रोड की ओर बढ़ने से पहले ही वापस लौटने का फैसला किया। सड़क पर बहते पानी और यातायात में हुई दिक्कतों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई।

टीडी इलाके के आसपास

वहीं, उदयपुर जिले के टीडी इलाके के आसपास पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से टीडी डेम में पानी की बड़ी आवक हुई है। इस कारण उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर भी जलभराव हो गया, जिससे वाहन परिचालन प्रभावित रहा। साथ ही वल्लभनगर के सरजणा बांध में भी जल स्तर इतना बढ़ गया कि बांध छलकने लगा। सरजणा बांध के भराव क्षमता लगभग 20 फीट है और जैसे ही जलस्तर साढ़े उन्नीस फीट के करीब पहुंचा, वहां रपट से चादर चलने लगी। बांध भरने की सूचना मिलते ही वहां के आसपास के ग्रामीण नजारा देखने के लिए जम गए। उदयसागर के गेट खोलने के बाद भी सरजणा बांध में पानी की सतत आवक बनी रही, जिससे रपट से चादर का चलना जारी रहा।

जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट

इससे पहले शुक्रवार को भी उदयपुर में व्यापक बारिश हुई थी, जिससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो उठे थे। हालांकि बाद में पानी धीरे-धीरे उतर गया। 24 घंटो में जिले में सर्वाधिक बारिश वल्लभनगर क्षेत्र में 2 इंच दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के अन्य बांधों और इलाकों में भी पर्याप्त बारिश हुई है। बागोलिया बांध में 38 मिलीमीटर, देवास प्रथम बांध में 32 मिलीमीटर, गोगुंदा में 7 मिलीमीटर, कोटड़ा में 9 मिलीमीटर, मदार में 16 मिलीमीटर, नाई में 14 मिलीमीटर, ओगणा में 2 मिलीमीटर, उदयपुर के स्वरूपसागर पर 15 मिलीमीटर, सेई बांध पर 19 मिलीमीटर, उदयपुर शहर में 19 मिलीमीटर और उदयसागर बांध पर 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

