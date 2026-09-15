Mewar: उजड़ गई महाराणा प्रताप राजपरिवार की एक और कड़ी, राजमाता विजयराम कुमारी पंचतत्व में विलीन… मेवाड़ में शोक

Rajmata Vijayraj Kumari Last Rites: मेवाड़ की शाही विरासत से जुड़ी एक अहम शख्सियत अब इस दुनिया में नहीं रहीं. महाराणा प्रताप के वंश से जुड़े मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की राजमाता विजयराम कुमारी का सोमवार 14 सिंतबर 2026 को देर रात निधन हो गया. 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आते ही उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. राजपरिवार से जुड़े लोगों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

मेवाड़ की विरासत में रहा गहरा नाता

राजमाता विजयराज कुमारी मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं. उनका जीवन सिर्फ राजपरिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा और सामाजिक कार्यों से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा. उनके निधन के साथ मेवाड़ के राजपरिवार के इतिहास से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया. बताया गया कि विजयराज कुमारी लंबे समय से अस्वस्थ थीं. उनके पति और मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ा का भी पिछले साल मार्च में निधन हो गया.

हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई

राजमाता की अंतिम यात्रा उदयपुर स्थित शंभू पैलेस ने निकाली गई. अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए. रास्ते के दोनों ओर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े रहे और कई जगह फूलों की बारिश कर उन्हें शाही श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद महासतिया स्थित करीब 425 साल पुरानी छतरियों के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया.

राजमाता विजयराम कुमारी को उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मुखाग्नि दी. मां को अंतिम विदाई देते वक्त लक्ष्यराज सिंह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आसूं छलक पड़े. बारिश के बीच पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं.

शिक्षा के क्षेत्र में राजमाता विजयराम कुमारी का योगदान

विजयराज कुमारी का उदयपुर में शिक्षा और परोपकार से खास जुड़ा रहा. 1980 के दशक में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास और उसे आधुनिक शैक्षणिक स्वरूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है. राजमाता के परिवार में उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के अलावा दो बेटियां हैं. उनके निधन से मेवाड़ की उस पीढ़ी का एक और प्रमुख चेहरा विदा हो गया, जिसका जुड़ाव राजपरिवार की परंपराओं के साथ-साथ उदयपुर के समाजिक और शैक्षणिक जीवन से भी रहा.