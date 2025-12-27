Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे

Udaipur Gang Rape Case: राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि एक IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ कार में गैंगरेप की खौफनाक घटना सामने आई है. जिसको लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 20 दिसंबर को हुई थी. GKM IT के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जितेश प्रकाश सिसोदिया, फर्म की महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही और उनके पति गौरव सिरोही को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जितेश, शिल्पा और गौरव ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.

मेडिकल जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. जिससे पता चला कि पीड़िता को चोटें आई थीं और उसके प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द हुआ था. पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसके कुछ गहने, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे.

20 दिसंबर को क्या हुआ? (What happened on December 20th?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 दिसंबर को पीड़िता उदयपुर के शोभागपुरा के एक होटल में सिसोदिया की बर्थडे पार्टी में गई थी. पार्टी रात 9 बजे शुरू हुई और सुबह 1.30 बजे तक चली. पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने शराब पी थी. इन लोगों में पीड़िता भी थीं. उसने भी शराब का सेवन किया था. बताया जा रहा है कि लगभग 1.30 बजे जब मैनेजर की तबीयत बिगड़ने लगी तो जितेश सिसोदिया, शिल्पा सिरोही और गौरव सिरोही ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की.

गौैरव चला रहा था कार (Gaurav was driving the car)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरव कार चला रहा था जबकि शिल्पा, जितेश और पीड़िता पीछे बैठे थे. बताई जा रही है कि कार आरोपियों में से किसी एक की है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमे पुलिस ना जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान आरोपियों ने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और उसे मैनेजर को दिया. आरोप है कि उसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई.

डैशकैम में कैद हुआ अपराध (The crime was captured on dashcam)

होश में आने पर पीड़िता ने बताया कि उसने अपने शरीर पर चोटें देखीं और कार का डैशकैम चेक किया, जिसमें पूरा अपराध और आरोपियों के बीच बातचीत भी रिकॉर्ड थी. महिला इस सबूत के साथ पुलिस के पास गई और 23 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सिसोदिया, शिल्पा और गौरव को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच फिलहाल चल रही है.