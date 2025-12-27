Home > क्राइम > Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे

Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे

Udaipur IT Firm Woman Manager Gangrape Case: राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी फर्म की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया है कि कुछ गहने, मोजे और अंडरगारमेंट्स के गायब थे.

By: Sohail Rahman | Published: December 27, 2025 4:42:06 PM IST

udaipur gang rape case
udaipur gang rape case


Udaipur Gang Rape Case: राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि एक IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ कार में गैंगरेप की खौफनाक घटना सामने आई है. जिसको लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 20 दिसंबर को हुई थी. GKM IT के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जितेश प्रकाश सिसोदिया, फर्म की महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही और उनके पति गौरव सिरोही को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जितेश, शिल्पा और गौरव ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.

You Might Be Interested In

मेडिकल जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई. जिससे पता चला कि पीड़िता को चोटें आई थीं और उसके प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द हुआ था. पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसके कुछ गहने, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे.

20 दिसंबर को क्या हुआ? (What happened on December 20th?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 दिसंबर को पीड़िता उदयपुर के शोभागपुरा के एक होटल में सिसोदिया की बर्थडे पार्टी में गई थी. पार्टी रात 9 बजे शुरू हुई और सुबह 1.30 बजे तक चली. पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने शराब पी थी. इन लोगों में पीड़िता भी थीं. उसने भी शराब का सेवन किया था. बताया जा रहा है कि लगभग 1.30 बजे जब मैनेजर की तबीयत बिगड़ने लगी तो जितेश सिसोदिया, शिल्पा सिरोही और गौरव सिरोही ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की.

You Might Be Interested In

राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हुई शर्मसार, 13 साल की नाबालिग को पहले जबरन पिलाई शराब और फिर कर दिया बड़ा कांड!

गौैरव चला रहा था कार (Gaurav was driving the car)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरव कार चला रहा था जबकि शिल्पा, जितेश और पीड़िता पीछे बैठे थे. बताई जा रही है कि कार आरोपियों में से किसी एक की है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमे पुलिस ना जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान आरोपियों ने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और उसे मैनेजर को दिया. आरोप है कि उसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई.

डैशकैम में कैद हुआ अपराध (The crime was captured on dashcam)

होश में आने पर पीड़िता ने बताया कि उसने अपने शरीर पर चोटें देखीं और कार का डैशकैम चेक किया, जिसमें पूरा अपराध और आरोपियों के बीच बातचीत भी रिकॉर्ड थी. महिला इस सबूत के साथ पुलिस के पास गई और 23 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सिसोदिया, शिल्पा और गौरव को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच फिलहाल चल रही है.

AMU परिसर में बड़ा कांड! सिर में गोली मारकर शिक्षक की हत्या, पूर्व विधायक के दामाद था मृतक

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1rajasthan newsUdaipur Crime newsudaipur gang rapeudaipur newsUdaipur Rape Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे
Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे
Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे
Udaipur Gang Rape Case: IT फर्म की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में हुआ गैंगरेप, डैशकैम में कैद हुई घटना; अब हुए कई चौैंकाने वाले खुलासे