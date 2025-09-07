Home > राजस्थान > Udaipur Floods: उदयपुर में बारिश का कहर, आहड़ नदी उफान पर, लोग छतों पर फंसे

उदयपुर में मूसलाधार बारिश से कॉलोनियों में पानी भरा, नदी के बीच फंसे युवक को 8 घंटे बाद आर्मी ने निकाला।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 7, 2025 08:42:43 IST

सतीश की रिपोर्ट, Udaipur Floods: उदयपुर जिले में शनिवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। गोगुंदा और मदार क्षेत्र में सुबह 8 बजे से तीन घंटे में ही चार-चार इंच बारिश दर्ज की गई। इसके चलते मदार के दोनों तालाबों पर जोरदार चादर चली और आसपास के गांवों का शहर से सीधा संपर्क कट गया। बेदला और आयड़ नदी में तेज उफान से हालात बिगड़ते गए। आयड़ नदी में हिरणमगरी से आकाशवाणी कॉलोनी के पास एक युवक बह गया। SDRF और आर्मी की टीम ने करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। युवक अपने साथियों के साथ नदी के बीच मे मछलियां पकड़ने गया था, तभी बहाव ज्यादा बढ़ गया और वही फंस गया। युवक को निकालने के लिए 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल और विधायक फूलसिंह मीणा मौके पर डटे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद युवक बाहर निकाला गया। युवक एमबी अस्पताल ले जाया है।

भारी बारिश से लोग परेशान

वहीं लगातार बारिश और आयड़ में ओवरफ्लो आवक से शहर के आलू फैक्ट्री क्षेत्र के पास करजाली कॉम्पलैक्स में बने कई मकान एक-एक मंजिल तक डूब गए। इन मकानों में फंसे लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। SDRF की टीम ने इस दौरान कई लोगों को घरों से बाहर निकाला।वही, शहर के साइफन चौराहे पर जैन मंदिर के आसपास जलभराव से सड़कें तालाब जैसी हो गईं और कई वाहन पानी में डूब गए। ओगणा क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाला एक परिवार नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। तेज बारिश से उदयसागर झील का जलस्तर 24 फीट तक पहुंच गया। जलसंसाधन विभाग ने आनन-फानन में उदयसागर के गेट 5-5 फीट से ज्यादा खोल दिए, लेकिन कैचमेंट से भारी पानी आने से झील खतरे के निशान से नीचे नहीं आ सकी। मोरवानिया नदी से आवक तेज होने पर बड़ी तालाब छलक गई और इसका पानी फतहसागर में पहुंचा। इसी तरह मानसी वाकल बांध के तीन गेट भी खोले गए, जिससे पानी गुजरात की ओर बह गया। सीसारमा नदी 12 फीट पर बह रही है।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद उदयसागर से समय पर निकासी नहीं बढ़ाने पर जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। रात और सुबह कैचमेंट में भारी बारिश के बाद आयड़ नदी में उफान आया तो विभाग ने हड़बड़ी में गेट तीन-तीन फीट से बढ़ाकर पांच-पांच फीट खोल दिए। इसके बावजूद पानी का स्तर बढ़ता रहा। हालांकि, दोपहर बाद बारिश थम गई, जिससे स्थिति विकट होने से टल गई, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। बारिश और जलनिकासी की कमी से शहर के साइफन-फतहपुरा मुख्य मार्ग समेत कई जगह पानी भर गया। बेदला नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़गांव मोक्षधाम और आसपास की कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। साइफन-बेदला मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर नमित मेहता, यूडीए आयुक्त राहुल जैन और निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने मौके का दौरा किया। कलेक्टर ने यूडीए को स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए और घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए।

