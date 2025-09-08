Home > राजस्थान > Udaipur Crime News: पुलिस को गुमराह करने के लिए रची खौफनाक साजिश, गला रेत कर पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार

Udaipur Crime News: पुलिस को गुमराह करने के लिए रची खौफनाक साजिश, गला रेत कर पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार

Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस और गांव दोनों को हैरान कर दिया। यहां एक पति ने शराब के नशे में पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों पर झूठा केस दर्ज करा दिया।

Published: September 8, 2025 12:03:11 IST

सतीश की रिपोर्ट, Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस और गांव दोनों को हैरान कर दिया। यहां एक पति ने शराब के नशे में पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों पर झूठा केस दर्ज करा दिया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी विसाराम गमेती (निवासी रेबान फला, रावछ) ने पत्नी मेथी बाई की हत्या के बाद कहानी गढ़ी कि दो नकाबपोश लोग घर में घुसे थे। उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोग उसे बाहर रोककर अंदर गए और पत्नी पर हमला कर दिया। ताकि किसी को शक न हो, उसने खुद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने की पूछताछ

लेकिन पुलिस की गहन पूछताछ और सबूतों की कड़ी ने धीरे-धीरे सच उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि घटना की रात वह शराब पीकर घर लौटा था। इसी दौरान पत्नी से कहासुनी हुई। गुस्से में उसने पहले मारपीट की और फिर दीवार पर लगे शीशे को तोड़कर कांच के टुकड़े से पत्नी का गला काट दिया।

पुलिस की जांच जारी

5 सितंबर की रात रावछ गांव में यह घटना हुई थी। गंभीर हालत में घायल मेथी बाई को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरू में पुलिस भी विसाराम की दी हुई कहानी पर जांच कर रही थी, मगर जब तथ्यों का मिलान नहीं हुआ तो शक उसी पर गया। आखिरकार पुलिस की पूछताछ में विसाराम टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सबूत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

