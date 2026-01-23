Home > राजस्थान > Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी

Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी

Rajasthan inmates marriage: दुष्यंत मर्डर केस (मई 2018) में जयपुर में जेल जाने से पहले, प्रिया सेठ अपने एक्स-बॉयफ्रेंड, दिक्षांत कामरा के साथ रह रही थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 5:37:48 PM IST

Rajasthan Prison Inmates Marriage
Rajasthan Prison Inmates Marriage


Rajasthan Prison Inmates Marriage: अजीब घटना में, राजस्थान में अलग-अलग मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे दो कैदियों को जेल में रहते हुए प्यार हो गया है और उन्हें शादी करने के लिए पैरोल मिल गई है. यह कपल शुक्रवार, 23 जनवरी को अलवर के बरोदामेव में शादी करेगा. शादी का कार्ड भी सामने आया है.

मर्डर के केस में दुल्हन जेल में 

दुल्हन का नाम प्रिया सेठ है, जिसने हनीट्रैप में फंसाकर अपने बॉयफ्रेंड का बेरहमी से मर्डर कर दिया था. प्रिया की मुलाकात हनुमान प्रसाद, उर्फ ​​जैक से हुई, जो एक अलग मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है. जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड और ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा, जो उससे 10 साल बड़ी थी, के साथ मिलकर अलवर में उसके पति और बच्चों का मर्डर कर दिया था.
 
दोनों को जयपुर की एक ओपन जेल में रखा गया था, यह एक ऐसा सेटअप है जहां कैदियों को आम जेलों की तुलना में ज़्यादा आज़ादी और बातचीत का मौका मिलता है. समय के साथ, उनके बीच रिश्ता बन गया. वे 6 महीने तक साथ रहे और अब शादी करने जा रहे हैं.

दुष्यंत मर्डर केस

दुष्यंत मर्डर केस (मई 2018) में जयपुर में जेल जाने से पहले, प्रिया सेठ अपने एक्स-बॉयफ्रेंड, दिक्षांत कामरा के साथ रह रही थी. दिक्षांत भी इस केस में सह-आरोपी है और उम्रकैद की सज़ा काट रहा है.
 
इस बीच, हनुमान प्रसाद, जिसने अक्टूबर 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड संतोष शर्मा के कहने पर उसके पति और बच्चों का मर्डर किया था (संतोष उससे 10 साल बड़ी थी), ने अब उससे रिश्ता खत्म कर लिया है और शादी के लिए प्रिया सेठ को चुना है.
 
संतोष शर्मा, जो एक पूर्व ताइक्वांडो खिलाड़ी और उसी मर्डर केस में सह-आरोपी है, भी उम्रकैद की सज़ा काट रही है. दोनों कैदियों ने अब अपने पुराने पार्टनर को छोड़कर एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Alwar inmate weddingHanuman Prasad Jacklife sentence marriageRajasthan inmates marriageRajasthan prison love story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी
Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी
Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी
Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी