Rajasthan Prison Inmates Marriage: जेल ने बना दी जोड़ी…उम्रकैद काट रहे दो मर्डर केस के दोषियों को जेल में हुआ प्यार; अब करने जा रहे शादी

Rajasthan Prison Inmates Marriage: अजीब घटना में, राजस्थान में अलग-अलग मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे दो कैदियों को जेल में रहते हुए प्यार हो गया है और उन्हें शादी करने के लिए पैरोल मिल गई है. यह कपल शुक्रवार, 23 जनवरी को अलवर के बरोदामेव में शादी करेगा. शादी का कार्ड भी सामने आया है.

मर्डर के केस में दुल्हन जेल में

दुल्हन का नाम प्रिया सेठ है, जिसने हनीट्रैप में फंसाकर अपने बॉयफ्रेंड का बेरहमी से मर्डर कर दिया था. प्रिया की मुलाकात हनुमान प्रसाद, उर्फ ​​जैक से हुई, जो एक अलग मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है. जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड और ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा, जो उससे 10 साल बड़ी थी, के साथ मिलकर अलवर में उसके पति और बच्चों का मर्डर कर दिया था.

दोनों को जयपुर की एक ओपन जेल में रखा गया था, यह एक ऐसा सेटअप है जहां कैदियों को आम जेलों की तुलना में ज़्यादा आज़ादी और बातचीत का मौका मिलता है. समय के साथ, उनके बीच रिश्ता बन गया. वे 6 महीने तक साथ रहे और अब शादी करने जा रहे हैं.

दुष्यंत मर्डर केस

दुष्यंत मर्डर केस (मई 2018) में जयपुर में जेल जाने से पहले, प्रिया सेठ अपने एक्स-बॉयफ्रेंड, दिक्षांत कामरा के साथ रह रही थी. दिक्षांत भी इस केस में सह-आरोपी है और उम्रकैद की सज़ा काट रहा है.

इस बीच, हनुमान प्रसाद, जिसने अक्टूबर 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड संतोष शर्मा के कहने पर उसके पति और बच्चों का मर्डर किया था (संतोष उससे 10 साल बड़ी थी), ने अब उससे रिश्ता खत्म कर लिया है और शादी के लिए प्रिया सेठ को चुना है.