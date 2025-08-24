Todabhim love affair news: प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिल उतारा मौत के घाट

सुमित शर्मा की टोडाभीम से रिपोर्ट: थाना बालघाट के मुड़िया गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है 30 वर्षीय पत्नी कुसुम ने अपने 60 वर्षीय पति देवीसहाय गुर्जर निवासी मुंडिया को अपने प्रेमी पिंटू गुर्जर के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा बताया गया कि कुसुम और पिंटू गुर्जर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था ।जिसको लेकर पति देवी सहाय से अनबन चल रही थी। इसको लेकर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया।

संबंधों में पति देवी सहाय बाधा बन रहा था

23 अगस्त को एक तहरी रिपोर्ट सचिन पुत्र लेखराज जाति गुर्जर उम्र 21 साल निवासी छावडी पट्टी मुंडिया थाना बालघाट ने बताया कि मेरे बाबा देवी सहाय पुत्र सूरजमल दिनांक 20 अगस्त को रात्रि को घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जिसकी रिपोर्ट मैं थाना बालघाट पर 21 अगस्त को दर्ज करवाई हमें यह भरोसा था कि उनको गायब करने में उनकी पत्नी को कुसुम का हाथ है। शादी से पूर्व में भी मेरी दादी को कुसुम तीन बार अपने पति देवीसहाय को नींद की गोली खिलाकर अपनी प्रेमी पिंटू पुत्र आराम निवासी जयसिंहपुरा थाना नहीं मंडी हिंडौन को रहने वाला है ।उसके साथ भाग चुकी है ।लेकिन सामाजिक तौर पर वह निजी जानकारी कर बरामद किया था ।वह लोक लाज के दर से मामला दर्ज नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी काफी लंबे समय से उनके आपसी संबंध थे ।और इन संबंधों में पति देवी सहाय बाधा बन रहा था।

केस मुकदमा नहीं कराया था

पुलिस द्वारा जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो तुरंत महिला कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल रामधाचरण हेड कांस्टेबल मय जाप्ते के मुड़िया गांव पहुंचे ।और पत्नी कुसुम देवी पर संदेह होने पर जांच हेतु थाना लेकर आए जहां थाना अधिकारी कमलेश मीणा वह गठित टीम द्वारा गहनता से पूछताछ की गई तो पूछताछ में महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की घटना को स्वीकार कर लिया । उसने बताया की केरीब 12 से 13 साल पहले मेरी शादी देवीसहाय निवासी मुंडिया के साथ कर दी थी। उसे समय मेरे पति की उम्र करीब 40 से 50 साल थी जिससे मेरा एक लड़का मनीष हुआ था ।जिसकी उम्र करीब 9 से 10 साल है। शादी के काफी दिन बीत जाने के बाद मेरे पति देवीसहाय से अनबन रहने लगी थी।तथा मेरा जीवन सही से नहीं गुजर रहा था। अब से करीब 2 से 3 साल पहले मेरी पिंटू पुत्र आराम सिंह गुर्जर निवासी जयसिंह पुरा जो हमारे पड़ोस गांव का है। जिससे मेरी जानकारी हो गई तथा हमारे एक दूसरे से प्यार होने पर हमारी शारीरिक संबंध शुरू हुए ।घर पर संबंध बनाने पर रोक टोक से परेशानी आने पर एक बार समय करीब 3 से 4 माह पहले घर वालों को बिना बताए पिंटू गुर्जर के साथ चली गई। जिस पर मेरे पति ने उसे समय कोई केस मुकदमा नहीं कराया था ।परंतु मुझे तलाश करके वापस ले आए ।मैं फिर अपने घर में रहने लगी ।पिंटू गुर्जर परेशान होने लगा हमारे रोजाना फोन पर लंबी-लंबी बातें होती रहती थी। लेकिन पति देवी सहाय व परिवार वालों की निगरानी की वजह से हमारा मिलना जुलना बंद हो गया ।जिस पर पिंटू गुर्जर ने मोबाइल पर कहा कि हमारे बीच में तेरा पति देवी साहय को हटाना पड़ेगा। जिस पर पिंटू ने बताया कि देवी साहय को अपने रास्ते से हटा दूंगा। परंतु तुझे मेरी मदद करनी होगी जिस पर मैंने कहा कि मैं क्या मदद कर सकती हूं तो पिंटू ने कहा कि तेरे घर में बाथरूम नहीं है इसलिए तू मेरे तेरे पति को किसी बहाने से घर के बाहर पीछे खेतों में ले आना। फिर आगे की कहानी में देख लूंगा। जिस पर मैं सहमत हो गई और रात्रि को मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है मुझे शौच जानी है। मेरे पति मुझे लेकर पीछे खेतों में चला गया इतने में ही पिंटू और उसके साथी आये और उन्हें उसका मुंह दबा दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई ।उसके बाद उन्होंने लाश को भरतपुर जिले के बयान के पास एक जंगलों में कुएं में डाल दिया। प्रेमी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

