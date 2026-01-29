पहले लीक हुआ था पर्सनल वीडियो, फिर हुई संदिग्ध हालात में मौत…मशहूर कथावाचक के निधन से खड़े हुए कई सवाल

Sadhvi Prem Baisa Death: राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे मामले को रहस्य और सवालों से घेर दिया है. बुधवार शाम हुई उनकी मृत्यु के बाद घटनाक्रम जिस तरह सामने आया, उसने पुलिस और आम लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. साध्वी की मौत के कुछ घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए कथित सुसाइड नोट ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की भावनात्मक पोस्टे

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बुधवार शाम लगभग 5:30 बजे हो चुकी थी. इसके बावजूद रात करीब 9:28 बजे उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबी भावनात्मक पोस्ट शेयर की गई. इस पोस्ट में सुसाइड नोट जैसे भाव व्यक्त किए गए थे. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब साध्वी की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से यह पोस्ट किसने और कैसे की.

साध्वी प्रेम बाईसा एक वीडियो हुआ था वायरल

बताया जा रहा है कि पिछले साल जुलाई में साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वे गहरे मानसिक तनाव में थीं. इस वीडियो को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. उस समय साध्वी ने कहा था कि पिता-पुत्री के रिश्ते को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वे निर्दोष हैं और खुद को साबित करने के लिए हर तरह की जांच और परीक्षा देने को तैयार हैं. इस घटना के बाद से वे मानसिक रूप से परेशान चल रही थीं.

डॉक्टर ने मौत को लेकर क्या कहा?

अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रवीण जैन के अनुसार, बुधवार शाम करीब 5:30 बजे साध्वी को उनके पिता और एक अन्य व्यक्ति निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और परिजनों को शव पोस्टमार्टम के लिए एमडीएम अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई.

शव को अस्पताल की जगह आश्रम लेकर गए

हालांकि, डॉक्टरों की सलाह के बावजूद साध्वी के पिता शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय बोरानाडा स्थित उनके आश्रम लेकर चले गए. यह कदम पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आश्रम के उस कमरे को सीज कर दिया, जहां साध्वी रह रही थीं, ताकि किसी भी संभावित सबूत से छेड़छाड़ न हो सके.

पुलिस कर रही मामले की जांच