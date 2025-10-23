Home > राजस्थान > पहले एसडीएम ने मारा थप्पड़ और फिर ऐसा मिला तगड़ा जवाब

राजस्थान के भीलवाड़ा (Bhilwara) जिले के जसवन्तपुरा में स्थित एक सीएनजी पंप (CNG Pump) पर प्रतापगढ़ के एसडीएम (SDM) छोटू लाल शर्मा (Chotu Lal Sharma) और पंप कर्मचारियों के बीच हुए विवाद में एक सनसनीखेज मोड़ (Sensational Twist) आ गया है. जहां, उनकी पत्नी ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 23, 2025 1:21:23 PM IST

CNG Pump Slap Incident: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जसवन्तपुरा में स्थित एक सीएनजी पंप पर प्रतापगढ़ के एसडीएम (SDM) छोटू लाल शर्मा और पंप कर्मचारियों के बीच हुए हाई-वोल्टेज थप्पड़ कांड मामले में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए. 

क्या है घटना का पूरा विवरण: 

यह विवाद उस समय शुरू हो गया जब एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपने परिवार के साथ पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए पहुंचे थे. उनकी गाड़ी में पहले गैस भरवाने की बात को लेकर एसडीएम और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो जल्द ही देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में पहले एसडीएम कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं, जिसके जवाब में कर्मचारी ने भी एसडीएम को कई थप्पड़ जड़ दिए. 

थप्पड़ कांड में आया नया मोड़: 

थप्पड़ कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है. जहां, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस ने वायरल हो रहे फुटेज के जरिए तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. अब, एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई है. इस मामले में पुलिस ने दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा नामक तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. 

एसडीएम की पत्नी के सनसनीखेज आरोप: 

लेकिन, अब इस बीच एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में तीनों कर्मचारियों के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि झगड़े की शुरुआत पंप कर्मचारी के आपत्तिजनक व्यवहार से हुई थी. मिली शिकायत के मुताबिक, दीपिका व्यास ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंप कर्मचारी ने उन्हें “आंख मारी” जिससे उनके पति गुस्से में आ गए और उन्होंने कर्मचारी को जमकर फटकार भी लगाई. साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद कर्मचारी ने उनकी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में तेल भरना शुरू कर दिया और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या माल लग रही है.

फिर से सुर्खियों में आए एसडीएम छोटू लाल: 

एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने आगे बताया कि जब उनके पति ने इस व्यवहार का विरोध किया, तो तीन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. लेकिन, इस घटना से यह पता चलता है कि एसडीएम छोटू लाल शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके नाम पर पहले भी कई विवादों की चर्चा लगातार रही है. पुलिस अब मारपीट के साथ-साथ एसडीएम की पत्नी द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच करने में जुटी हुई है. 

