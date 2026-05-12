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क्या राजस्थानी भाषा को स्कूलों में मिलेगा दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिए बड़े निर्देश

Rajasthani Language in School Education: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम के तौर पर राजस्थानी को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति बनाए.

By: Shristi S | Published: May 12, 2026 3:38:55 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा के विषय को राजस्थान में लागू करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा के विषय को राजस्थान में लागू करने को कहा


Supreme Court on Rajasthani Language: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम के तौर पर राजस्थानी को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति बनाए. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राजस्थानी को एक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर उचित दर्जा दिलाने की दिशा में काम करे और धीरे-धीरे इसे स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम के तौर पर लागू करे.

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देने और उचित दर्जा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी. साथ ही, संवैधानिक सिद्धांतों और शिक्षण-संबंधी ज़रूरतों के अनुरूप, इसे धीरे-धीरे पढ़ाई के माध्यम के तौर पर अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी शुरुआत में स्कूली शिक्षा के बुनियादी और तैयारी वाले चरणों में, और फिर धीरे-धीरे उच्च स्तरों पर.

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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली शिक्षा में राजस्थानी भाषा की मान्यता पर क्या कहा?

एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की जरूरत पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार मातृभाषा-आधारित शिक्षा से जुड़े संवैधानिक आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक व्यापक नीति बनाएगी, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में. कोर्ट ने स्कूली शिक्षा में राजस्थानी को मान्यता न मिलने और इसे व्यवस्थित तरीके से लागू न किए जाने को संवैधानिक महत्व के एक क्षेत्र में खालीपन (vacuum) बताया. कोर्ट ने आगे कहा कि उसके ये निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थे कि छात्रों को अपनी ही भाषा में शिक्षा मिल सके, खासकर शुरुआती सालों में.

प्राइवेट और निजी स्कूलों में राजस्थानी विषय को लागू करे- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अब राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के तौर पर चरणबद्ध तरीके से लागू करे. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इसे शिक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरुआती कक्षाओं से शुरू होनी चाहिए और फिर समय के साथ इसे उच्च स्तरों तक बढ़ाया जाना चाहिए.

कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क पर भी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की कि स्कूली शिक्षा में केवल उन्हीं भाषाओं को शामिल किया जाता है जो संविधान की आठवीं अनुसूची (आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं) में सूचीबद्ध हैं. कोर्ट ने बताया कि यह दृष्टिकोण राजस्थानी की मौजूदा शैक्षिक उपस्थिति को नज़रअंदाज़ करता है. कोर्ट ने गौर किया कि राजस्थानी पहले से ही राज्य के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, जिनमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय शामिल हैं.

कई विश्वविद्यालयों में राजस्थानी एक विषय है- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि इससे यह पता चलता है कि इस भाषा को पहले से ही शैक्षिक मान्यता और स्वीकार्यता प्राप्त है. हम यह देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा को इस समय पूरे राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है… फिर भी, राज्य सरकार ने इस मामले में लगातार जो टालमटोल वाला रवैया अपनाया है… उससे उच्च शिक्षा के स्तर पर ही राजस्थानी भाषा को शैक्षणिक मान्यता देने के मामले में एक स्पष्ट रूप से किताबी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण सामने आता है, (और) यह उन सभी सुझावों को गलत साबित करता है जिनमें कहा जाता है कि इस भाषा को संस्थागत या शैक्षणिक स्वीकार्यता हासिल नहीं है.

कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ‘राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (REET) के सिलेबस से राजस्थानी भाषा को बाहर रखे जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी. इस याचिका में स्कूल शिक्षा के स्तर पर भी इस भाषा को मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी.

याचिका में क्या तर्क दिया गया था

याचिका में यह तर्क दिया गया था कि राजस्थानी भाषा को सिलेबस से बाहर रखने के कारण, इस भाषा में निपुण उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसमें यह भी दलील दी गई कि राजस्थान में 4.62 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा को सिलेबस से बाहर रखना, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को कमज़ोर करने जैसा है.

याचिका में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि जहां एक तरफ REET के सिलेबस से राजस्थानी भाषा को बाहर रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी अन्य भाषाओं को परीक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया था. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 350A, ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ और ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ का भी हवाला दिया गया; ये सभी दस्तावेज मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के महत्व पर ज़ोर देते हैं. याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राजस्थान विधानसभा ने दो दशक से भी पहले एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस प्रस्ताव को आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया.

Tags: RajasthanSchoolsSupreme Court
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