सच्चे दोस्त की मौत का दर्द नहीं झेल पाई छात्रा, खुदकुशी कर खत्म की अपनी जीवन लीला; जानिए एक अटूट रिश्ते की कहानी

Jaipur Suicide Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक छात्रा अपने दोस्त की एक्सीडेंट में हुई मौत सदमा झेल नहीं पाई. युवती ने परिणाम स्वरूप खुद की जिंदगी भी खत्म कर ली. इस घटना को जान पुलिस भी हैरान है.कहते है कि दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता हैं. यह सभी पाबंदियों, धर्म, लिंग, जाति से परे होता हैं. जब एक साथी जाता है, तो दूसरा टूट जाता है.

कोई उसके बिना जी लेता है, और कोई नहीं जी पाता. ऐसा ही वाकिया जयपुर से देखने को मिला जिसने सभी को झकझोर के रख दिया. एक 19 वर्षीय B.A की छात्रा जिसके दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इसका दंश छात्रा झेल नहीं पाई, और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.

कमरा खुलने पर लटकी मिली छात्रा

छात्रा की सहेल जब उसके रूम में पहुंची तो रूम अंदर से लॉक था. बार बार आवाज देने और मोबाइल पर कॉल करने के बाद भी छात्रा ने रूप का दरवाजा नहीं खोला. गेस्ट हाउस के रूम में डिजिटल लॉक था और सहेली को डिजिटल लॉक का पासवर्ड पता था. ऐसे में उसने पासवर्ड लगाकर लॉक खोला. गेट का दरवाजा खोलते ही छात्रा पंखे पर फंदे से लटकी नजर आई. इसके बाद सहेली ने पुलिस कंट्रोल रूम कॉल करके सूचना दी. जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतार कर अस्पताल पहुंचाया.

बीते दिन हुई थी छात्रा के दोस्त की मौत

गौरतलब है कि, एक दिन पहले ही छात्रा के दोस्त की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. उसका दोस्त जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला था. शुक्रवार को वह अपने दोस्त के साथ थार गाड़ी से जयपुर आया था. जयपुर के हसनपुरा में थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी. हादसे में थार के एयरबैग भी खुले लेकिन छात्रा के दोस्त की मौत हो गई जबकि थार चलाने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अंतिम संस्कार से लौटकर लगाई फांसी

जवाहर नगर थाने की एसएचओ सरला यादव का कहना है कि छात्रा के दोस्त की मौत होने के बाद वह अपनी सहेली को लेकर दोस्त के गांव पहुंची. वहां दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल हुई. सहेली के मुताबिक छात्रा बहुत ज्यादा रो रही थी. अंतिम संस्कार के बाद दोनों जयपुर लौट आईं. सहेली का कहना है कि गेस्ट हाउस के रूम में पहुंचने के बाद भी छात्रा बहुत रो रही थी. ऐसे में उसका दिल बहलाने के लिए सहेली शाम को मार्केट से डॉग लेने निकली. डॉग लेकर वापस लौटी तब तक उसने सुसाइड कर लिया.

सुसाईड नोट से हुई मौत की पुष्टि

मृतक छात्रा के कमरे में एक सुसाइड नोट पुलिस को मिला है जो कि उसकी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था. सुसाइड नोट में लिखा है कि ‘मम्मी सॉरी… मेरे दोस्त की एक्सीडेंट में मौत होना बता रहे हैं. उसको मैं बहुत पसंद करती थी. उसके बिना मैं नहीं रह सकती. इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं. मुझे माफ कर देना.’ जवाहर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.