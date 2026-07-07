Sriganganagar Gang Rape: दोस्त से मुलाकात, होटल में दरिंदगी और 18 गिरफ्तारियां… बच्ची के गैंगेरप मामले पर अब तक क्या-क्या हुआ?

Sriganganagar Gang Rape Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 13 साल की बच्ची से होटल के कमरे में 30 से ज्यादा दरिंदों ने गैंगरेप और देह व्यापार के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. पुलिस का दावा है कि पीड़िता को चार दिनों तक अलग-अलग होटल में बंधक बनाकर रखा गया और कई लोगों ने उसके साथ रेप किया.

मामले की जांच तेजी से जारी है और अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि अब तक इस पूरे मामले में क्या-क्या हुआ है.

18 जून को इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने पहुंची बच्ची

पुलिस जांच के मुताबिक, 18 जून को बच्ची अपने इंस्टाग्राम पर बने एक दोस्त से मिलने श्रीगंगानगर से करीब 100 किलोमीटर दूर विजयनगर गई थी. आरोप है कि वहीं उसके साथ पहली बार रेप किया गया. उसके बाद विजयनगर से बच्ची रात के समय बस के जरिए श्रीगंगानगर पहुंची. बस स्टैंड से उसने घर जाने के लिए रिक्शा लिया.

पुलिस के अनुसार, रिक्शा चालक उसे घर छोड़ने की बजाय एक होटल लेकर गया, जहां उसके साथ फिर से रेप किया गया. जांच में रिक्शा चालक की भूमिका भी सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

चार दिनों तक अलग-अलग होटलों में रखा गया

पुलिस के मुताबिक, 18 जून की रात से 22 जून की दोपहर तक बच्ची को अलग-अलग स्थानों और तीन होटलों में ले जाया गया. जांच में सामने आया है कि इस दौरान कई लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया. पुलिस का आरोप है कि इस दौरान उससे देह व्यापार भी करवाया गया.

परिवार ने शुरू की बच्ची की तलाश

जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार पुलिस के पास पहुंच गई. हालांकि पुलिस का कहना है कि परिवार की शिकायत दर्ज होने से पहले ही उन्हें घटना की जानकारी मिल गई थी और पीड़िता को बरामद कर लिया गया था.

महिला पुलिस इंचार्ज ने मामले पर क्या बताया?

यह मामला महिला पुलिस स्टेशन से जुड़ा था, इसलिए महिला पुलिस स्टेशन इंचार्ज और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सदस्य आए. हमने लड़की को उन्हें सौंप दिया. महिला पुलिस स्टेशन इंचार्ज कलावती चौधरी ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर, हमने POCSO एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रॉस्टिट्यूशन और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि लड़की ने बताया कि 20 से 25 लोगों ने उसके साथ रेप किया.

अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टाग्राम दोस्त, रिक्शा चालक और अन्य आरोपियों सहित अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी वयस्क बताए गए हैं. पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस होटलों और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, फुटेज के आधार पर तीन से चार और लोगों की पहचान हुई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है.

होटलों पर चला बुलडोजर

जिन तीन होटलों में बच्ची को ले जाने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, उन पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के साथ-साथ होटल संचालकों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. घटना सामने आने के बाद श्रीगंगानगर में लोगों का गुस्सा देखने को मिला. विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कड़ी सजा की मांग की.