Snake Bites Woman 8 Times:पाली में महिला को 6 महीने में 8 बार सांप ने डसा, जानें कैसे मौत को मात देकर महिला ने किया ‘चमत्कार’

Snake Bites Woman 8 Times: राजस्थान के पाली जिले में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला को पिछले 6 महीनों में 8 बार सांप ने काटा। यह मामला पाली शहर के मंडिया रोड स्थित शेखों की ढाणी का है, जहाँ रहने वाली एक महिला को बार-बार हो रहे सर्पदंश (Snake Bite) ने डॉक्टरों और परिजनों को भी चौंका दिया है। पीड़िता के पति, मुश्ताक खान, ने बताया कि उनकी पत्नी को पहली बार 20 मार्च 2025 को सांप ने काटा था। उस समय सभी ने इसे एक सामान्य घटना समझा, लेकिन इसके बाद हर 1 या 2 महीने में सांप के काटने की घटनाएं होती गईं। अब तक महिला को कुल 8 बार सांप ने डंसा है।

जोधपुर AIIMS में भी कराया इलाज

ताज़ा घटना में फिर से सांप ने महिला को पैर पर डंसा, जिसके बाद उसे पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने महिला के पैर पर स्पष्ट रूप से स्नेक बाइट के निशान मिलने की पुष्टि की है। यह पुष्टि इस रहस्यमयी मामले को और भी गहरा बना देती है।मुश्ताक खान ने बताया कि इतनी बार सर्पदंश होने के कारण वे उसे जोधपुर स्थित AIIMS अस्पताल भी ले गए, ताकि किसी गहरी बीमारी या मानसिक स्थिति की जांच करवाई जा सके। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

Bhupen Hazarika: डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष लेख

डॉक्टर और परिवार दोनों हैरान

बार-बार सर्पदंश की घटना ने परिजनों के साथ-साथ डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। ऐसी घटनाएं आम तौर पर एक बार होती हैं, लेकिन एक ही महिला को इतने कम समय में बार-बार सांप का काटना किसी रहस्य या अंधविश्वास से कम नहीं लग रहा।फिलहाल, महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत और चर्चा दोनों को जन्म दे दिया है। क्या यह केवल संयोग है, कोई प्राकृतिक कारण, या कुछ और? यह सवाल अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए भी जांच का विषय बन चुका है।

ट्रंप के नए चेहरे का शशि थरूर ने किया पर्दाफाश, बोले-नए लहजे का सावधानी से स्वागत