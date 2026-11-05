Home > राजस्थान > Sikar Murder: 15 लाख का कर्ज, गाय बेचने पर विवाद… सीकर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पिकअप से कुचलकर ले ली जान

Sikar Murder: 15 लाख का कर्ज, गाय बेचने पर विवाद… सीकर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पिकअप से कुचलकर ले ली जान

Sikar Murder Case: घटना सीकर जिले के कोलीडा गांव में हुई. गाय को बेचकर एक व्यक्ति अपना कर्ज चुकाना चाहता था, उसी फैसले को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हो गया. देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई.

By: Shristi S | Published: November 5, 2026 11:33:09 PM IST

सीकर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पिकअप से कुचलकर ले ली जान
सीकर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पिकअप से कुचलकर ले ली जान


Sikar Husband Killed Wife: राजस्थान के सीकर से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को झकझोर दिया है. जिस गाय को बेचकर एक व्यक्ति अपना कर्ज चुकाना चाहता था, उसी फैसले को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हो गया. देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में पति ने अपनी पत्नी पर पिकअप गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

क्या है पूरा मामला?

यह घटना सीकर जिले के कोलीडा गांव में हुई. मृतक की पहचान 52 साल की चुनकी देवी के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी पति की पहचान चुन्नीलाल कुमावत (56) के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, चुन्नीलाल बुधवार दोपहर 3 से 4 बजे के बीच घर लौटा था. वह पैसों की तंगी से जूझ रहा था और अपना कर्ज कम करने के लिए परिवार की गाय बेचना चाहता था.

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लेकिन, उसकी पत्नी चुनकी देवी ने इस फैसले का विरोध किया, जिससे दोनों के बीच बहस हो गई. कहा जा रहा है कि बहस के बाद चुन्नीलाल ने घर से करीब 100 मीटर दूर अपनी पत्नी को पिकअप ट्रक से कुचल दिया. गंभीर चोटों से चुनकी देवी की मौत हो गई.

आरोपी 15 लाख रुपये के कर्ज से था परेशान

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि चुन्नीलाल पर करीब 15 लाख रुपये का कर्ज था. वह पेशे से ड्राइवर है, और पैसों की तंगी की वजह से परिवार में अक्सर पैसों को लेकर झगड़े होते रहते थे. बताया जा रहा है कि उसने अपने दोनों बेटों से भी पैसे की मदद मांगी थी, लेकिन उनकी इनकम कम होने की वजह से वे उसकी मदद नहीं कर पाए. आरोपी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में काम करता है, जबकि छोटा बेटा घटना वाले दिन काम के लिए खाटू में था. दोनों बेटे टाइल लगाने का काम करते हैं.

घटना के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन गया

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पत्नी की हत्या करने के बाद चुन्नीलाल भागने के बजाय खुद पुलिस स्टेशन गया. उसने हत्या की बात कबूल कर ली है. कोलीडा पुलिस स्टेशन ऑफिसर राकेश कुमार मीणा के मुताबिक, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. मेडिकल जांच के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

Tags: crimeRajasthan
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