School Girl Rape Case: स्कूल गई नाबालिग छात्रा से रेप, मां से लास्ट बात, पुलिस जांच में ऐसा खुलासा

गौतम सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, Rajasthan News: बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में बीते दिनों नाबालिक से दुष्कर्म और प्राइवेट पार्ट्स में बोतल डालने की घटना को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस पूरे प्रकरण में पीड़िता और उसकी मां के बयानों में विरोधाभास पाया गया है। उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी नाबालिक अकेले उसे बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। वापसी के दौरान बाइक फिसलने से वह घायल हो गई और उसके कमर के निचले हिस्से में चोट आई। इसी चोट के कारण उसे गंभीर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी भी हुई।

दुष्कर्म और अपहरण का मामला

वहीं दूसरी ओर पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए परिवाद में आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया। इन दोनों बयानों ने पुलिस जांच को अलग ही दिशा दे दी है। पुलिस अब दोनों ही बयानों की जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की रिपोर्ट में नाबालिक के प्राइवेट पार्ट्स में बोतल डालने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। इस अफवाह ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी नाबालिक और पीड़िता के बीच पहले से मोबाइल पर बातचीत होती रही है।

पुलिस की कार्रवाई और नाबालिग आरोपी

इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि, इस तथ्य को लेकर भी पुलिस सभी एंगल से पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे डिटेन कर लिया है और बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है।इस पूरे घटनाक्रम से घाटोल क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों में इस वारदात को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है, वहीं बयानों में आए विरोधाभास से लोग उलझन में हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सच्चाई सामने आने तक किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए।

