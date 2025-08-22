Sawai Madhopur, Rajasthan: बारिश बनी लोगों के लिए आफत, सभी नदी नाले उफान पर, Rescue Operation जारी

अभिनव अग्रवाल की रिपोर्ट, Sawai Madhopur, Rajasthan: सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश लोगो के लिए आफत की बारिश बन गई है, भारी बारिश के कारण जिले के तकरीबन सभी नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के चलते खंडार रोड़ स्थित कुशाली दर्रा नाला पूरे उफान पर है, जिसमे एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, कार में चार से पांच लोग सवार बताए जा रहे है, वे भी कार के साथ ही पानी के तेज बहाव में बह गए।

पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर ढूंढ निकाली कार

सूचना पर मौके पर पहुंची रवाजना डुंगर थाना पुलिस एंव एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को ढूंढ निकाला और कार को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया, वही कार सवार एक युवक के शव को भी बरामद किया गया है। लेकिन कार में सवार अन्य लोगो के बारे में फिलहाल कोई सुराग नही लग पाया है, पुलिस एंव एनडीआरएफ की टीम अन्य लोगो की तलाश में नाले में सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर अभी सफलता नही मिल पाई है।

कुशाली दर्रा का नाला उफान पर

रात को हुई भारी बारिश के चलते कुशाली दर्रा का नाला उफान पर चल रहा है, इसी दौरान देर रात को एक बलेनो कार कुशाली दर्रा पंहुँची, जिसमे बताया जा रहा है, कि चार से पांच लोग सवार थे, कार मध्यप्रदेश के शिवपुरी के नम्बर पर रजिस्ट्रर्ड है। ग्रामीणों ने कार सवार लोगो को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कार सवार लोगो ने किसी की नही सुनी और नाले के तेज बहाव में अपनी बलेनो कार को उतार दिया, ऐसे में कुशाली दर्रा नाले में आ रहा पानी का तेज बहाव कार को अपने साथ बहा ले गया।

रेस्क्यू अभियान जारी

कार सहित कार में सवार सभी लोग पानी मे डूब गए। आज सुबह सूचना पर एनडीआरएफ की टीम एंव रवाजना डुंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया, कड़ी मसक्कत के बाद करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर रेस्क्यू टीम को कार मिली, वही एक युवक का शव भी रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद कर लिया गया। लेकिन कार में सवार अन्य लोगो के बारे में अभी कोई सुराग नही लग पाया है, रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार नाले के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कार सवार सभी लोग मध्यप्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र के बताए जा रहे है, पुलिस उनके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है ।

