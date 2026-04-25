Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा

Sarfraz Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं में सुजला तिराहे पर 22 वर्षीय युवक सरफराज की चाकू मारकर हत्या के मामले में चल रहा धरना आखिरकार दूसरे दिन शनिवार को समाप्त हो गया. दो दिनों से लाडनूं सरकारी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजन और सर्व समाज धरने पर बैठे थे. पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन मान गए और शव को अपने सुपुर्द ले लिया.

हत्या के बाद इलाके में अशांति का माहौल

दरअसल, गुरुवार देर रात सरफराज जसवंतगढ़ में एक शादी समारोह में शरीक होकर वापस सुजानगढ़ की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया. इसी दौरान एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

हत्याकांड के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन

मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने शुक्रवार सुबह शव लेने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया. यह धरना शनिवार दोपहर तक जारी रहा, जिससे अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जुटी रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. लाडनूं सीओ जितेंद्र सिंह, सीआई शंभू दयाल, जसवंतगढ़ सीआई राजेश कुमार और एएसआई इकबाल खान ने परिजनों से वार्ता की और उन्हें समझाइश दी.

शव को परिजनों को सौंपा

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मुख्य आरोपी अरबाज को तीन दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस के इस आश्वासन के बाद समाज के लोगों और परिजनों ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. बाद में मृतक का अंतिम संस्कार सुजानगढ़ में कब्रिस्तान में किया गया.

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