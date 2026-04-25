Home > राजस्थान > Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा

Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा

Sarfraz Murder Case: लाडनूं में सरफराज हत्याकांड के विरोध में चल रहा धरना पुलिस के तीन दिन में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ और शव परिजनों को सौंपा गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 6:40:43 PM IST

सरफराज की चाकू मारकर हत्या के मामले में चल रहा धरना आखिरकार दूसरे दिन शनिवार को समाप्त हो गया.
सरफराज की चाकू मारकर हत्या के मामले में चल रहा धरना आखिरकार दूसरे दिन शनिवार को समाप्त हो गया.


Sarfraz Murder Case: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं में सुजला तिराहे पर 22 वर्षीय युवक सरफराज की चाकू मारकर हत्या के मामले में चल रहा धरना आखिरकार दूसरे दिन शनिवार को समाप्त हो गया. दो दिनों से लाडनूं सरकारी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजन और सर्व समाज धरने पर बैठे थे. पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन मान गए और शव को अपने सुपुर्द ले लिया.

हत्या के बाद इलाके में अशांति का माहौल 

दरअसल, गुरुवार देर रात सरफराज जसवंतगढ़ में एक शादी समारोह में शरीक होकर वापस सुजानगढ़ की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया. इसी दौरान एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

You Might Be Interested In

हत्याकांड के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन

मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने शुक्रवार सुबह शव लेने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया. यह धरना शनिवार दोपहर तक जारी रहा, जिससे अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जुटी रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. लाडनूं सीओ जितेंद्र सिंह, सीआई शंभू दयाल, जसवंतगढ़ सीआई राजेश कुमार और एएसआई इकबाल खान ने परिजनों से वार्ता की और उन्हें समझाइश दी. 

शव को परिजनों को सौंपा 

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मुख्य आरोपी अरबाज को तीन दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस के इस आश्वासन के बाद समाज के लोगों और परिजनों ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. बाद में मृतक का अंतिम संस्कार सुजानगढ़ में कब्रिस्तान में किया गया.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Ladnun murder newsSarfaraz murder caseSujla Tirahe stabbing incident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा
Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा
Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा
Sarfraz Murder Case: पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना, 3 दिन में मुख्य आरोपी अरबाज की गिरफ्तारी का वादा