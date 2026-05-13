Russian Girl Tapasya: भीषण गर्मी में ये क्या कर रही है रशियन लड़की, क्या है इनका नाम? घर-परिवार छोड़ अपनाया था नाथ संप्रदाय

Russian Girl Tapasya News: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. इस बीच अजमेर जिले के पुष्कर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, इन दिनों तीर्थ नगरी पुष्कर एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का केंद्र बनी हुई है. चैत्र नवरात्रि में जयपुर घाट पर नौ दिवसीय खड़ेश्वरी तपस्या कर चर्चा में रूस मूल की साधिका योगिनी अन्नपूर्णा नाथ फिर चर्चा में है.

अन्नपूर्णा नाथ अब ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में एक और कठोर तप का संकल्प लिया है. छोटी बस्ती स्थित श्मशान भूमि में अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम पर उन्होंने 9 धूनियों के बीच 21 दिवसीय अग्नि तपस्या प्रारंभ की है, जो 25 मई तक चलेगी.

सवा तीन घंटे तक शिव साधना कर रहीं हैं योगिनी

इस साधना के दौरान योगिनी हर दिन लगभग सवा तीन घंटे तक धधकती अग्नि के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप कर रही हैं. तपस्या के साथ प्रतिदिन हवन, पूजन और आरती का आयोजन भी किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक साधना की पूर्णाहुति 25 मई को संत भंडारे के साथ होगी. यह तपस्या उन्होंने अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमते राम के सानिध्य में शुरू की है. यह अन्नपूर्णा नाथ की पहली अग्नि तपस्या है, जबकि उनके गुरु पहले ही चार बार ऐसी साधना कर चुके हैं और यह उनकी पांचवीं तपस्या है.

अंतिम दिन 108 कंडों का होगा प्रयोग

गुरु दीपक नाथ के अनुसार यह साधना अत्यंत कठिन होती है. दोनों साधक शरीर पर भस्म लेप कर सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक धूनियों के बीच योग मुद्रा में बैठते हैं. धूनियों को गोबर के कंडों से प्रज्वलित किया गया है, जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है और अंतिम दिन 108 कंडों का प्रयोग होगा.

अन्नपूर्णा नाथ पहले भी खड़ेश्वरी तप कर चुकी हैं और करीब 17 साल पहले उन्होंने अपना घर-परिवार छोड़कर नाथ संप्रदाय को अपनाया था. फिलहाल उनकी यह साधना श्रद्धालुओं के लिए आस्था, तप और समर्पण की एक प्रेरक मिसाल बन गई है.