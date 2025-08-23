Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

उदयपुर, राजस्थान से संवाददाता की खास रिपोर्ट

Rajasthan: उदयपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और एरिया डोमिनेंस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार अलसुबह जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 324 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया, वहीं 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश देकर उनसे पूछताछ की गई।

अभियान में लगभग 510 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल

अभियान का नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने किया। उनके निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा (शष्ठर), गोपाल स्वरूप मेवाड़ा (मुख्यालय) और अंजना सुखवाल (खेरवाड़ा) सहित जिले के सभी वृताधिकारियों की देखरेख में 115 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में लगभग 510 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने जिले के 780 से अधिक स्थानों पर दबिश दी।

धारा 170, 172 और 129 के अंतर्गत 228 व्यक्तियों को पाबंद

अभियान के दौरान पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 54 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों तथा 23 सामान्य प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया गया। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170, 172 और 129 के अंतर्गत 228 व्यक्तियों को पाबंद किया गया।

आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल

अभियान के दौरान टीमों ने 17 नए प्रकरण दर्ज किए, जिनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल थे। इन मामलों में 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक फरार अभियुक्त से 4.640 किलोग्राम गांजा बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश देकर उनसे पूछताछ की।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं।