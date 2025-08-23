Home > क्राइम > Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 23, 2025 21:58:57 IST

Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश
Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

उदयपुर, राजस्थान से संवाददाता की खास रिपोर्ट 
Rajasthan: उदयपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और एरिया डोमिनेंस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार अलसुबह जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 324 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया, वहीं 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश देकर उनसे पूछताछ की गई।

अभियान में लगभग 510 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल

अभियान का नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने किया। उनके निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा (शष्ठर), गोपाल स्वरूप मेवाड़ा (मुख्यालय) और अंजना सुखवाल (खेरवाड़ा) सहित जिले के सभी वृताधिकारियों की देखरेख में 115 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में लगभग 510 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने जिले के 780 से अधिक स्थानों पर दबिश दी।

Odisha CM: ओडिशा CM मोहन चरण मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात, स्वास्थ्य की ली जानकारी

धारा 170, 172 और 129 के अंतर्गत 228 व्यक्तियों को पाबंद

अभियान के दौरान पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 54 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों तथा 23 सामान्य प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया गया। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170, 172 और 129 के अंतर्गत 228 व्यक्तियों को पाबंद किया गया।

आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल

अभियान के दौरान टीमों ने 17 नए प्रकरण दर्ज किए, जिनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल थे। इन मामलों में 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक फरार अभियुक्त से 4.640 किलोग्राम गांजा बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश देकर उनसे पूछताछ की।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं।

PM-CM को जेल भेजने वाले बिल को लेकर फिर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर लगाया बड़ा आरोप, अब मचेगा सियासी घमासान!

Tags: RajasthanRajasthan Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश
Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश
Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश
Rajasthan: उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिलेभर में 324 अपराधी गिरफ्तार, 32 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?