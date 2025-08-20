Home > राजस्थान > Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, तीन थानों की पुलिस पहुंची अस्पताल परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप.

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 20, 2025 16:36:15 IST

Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, तीन थानों की पुलिस पहुंची अस्पताल परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप.
Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, तीन थानों की पुलिस पहुंची अस्पताल परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप.

भरतपुर से राजीव भट्ट की रिपोर्ट 
Rajasthan: भरतपुर संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो गई । मौत से गुस्साए परिजनों ने जनाना अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामा की सूचना पर तीन थानों की पुलिस फोर्स जनाना अस्पताल पहुंची साथ ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। भारी  पुलिस फोर्स पहुंचने से जनाना अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया ।पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए हंगामा कर रहे तीन लोगों को हिरासत में ले लिया और मृतक प्रचूता का शव जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। 

इलाज के दौरान हुई मौत

जानकारी के मुताबिक नमक कटरा निवासी आकाश अपनी गर्भवती पत्नी पिंकी को दर्द की शिकायत होने पर प्रसव के लिए मंगलवार को जनाना अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां पर ऑपरेशन के बाद प्रसूता को एक लड़की पैदा हुई । ऑपरेशन के उपरांत जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे जिन्हें बाद में जच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। गत देर रात्रि प्रसूता महिला पिंकी की तबीयत अचानक खराब होने लगी परिजनों ने स्टाफ  को अवगत कराया उचित ट्रीटमेंट के बाद भी प्रसूता की ज्यादा तबियत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे हायर ट्रीटमेंट के लिए जनाना अस्पताल से आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

प्रसूता की मौत की खबर सुनकर गुस्साए परिजनों ने जनाना अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर डाला। परिजनों का आरोप है कि जनाना अस्पताल में डॉक्टरों ने लापरवाही की है जिसके चलते प्रचूता पिंकी की मौत हुई है।
हालांकि इस मामले को लेकर जनाना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर शेर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के बाद प्रसूता को वार्ड   में शिफ्ट किया गया था लेकिन देर रात्रि को उसे मिर्गी के दौरे पड़े थे और उसे इंजेक्शन लगाया गया था लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। लेकिन वहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। 

अस्पताल स्टाफ द्वारा उससे रुपए मांगे गए

उधर प्रसूता के पति आकाश ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के साथ-साथ बच्चा पैदा होने के बाद अस्पताल स्टाफ द्वारा उससे रुपए मांगे गए थे । फिलहाल शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जनाना अस्पताल परिसर में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। 

Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा
Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा
Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा
Rajasthan: संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा
