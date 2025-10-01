इतनी बड़ी धोखाधड़ी! दूसरी शादी करने के बाद भी 11 हजार महिलाओं ने उठाया विधवा-पेंशन का लाभ, अब होगा बड़ा एक्शन

Rajasthan News: राजस्थान से के चौंका देने वाला मामला सामने आया है. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दूसरी शादी कर चुकी 11 हजार 232 महिलाएं विधवा (एकल नारी) पेंशन उठा रही थीं. जी हां अब इसे धोखाधड़ी का मामला माना जा रहा है. इतना ही बल्की 9 हजार से ज्यादा मृत लोगों के खातों से पेंशन निकाली जा रही थी. यही नहीं एक झुंझुनूं जिले में ऐसे करीब 50 हजार से ज्यादा अपात्र लाभार्थी सामने आए हैं , जानकारी के मुताबिक बता दे कि अब इन लोगों पर सरकार सख्त एक्शन ले सकती है. अब सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अपात्रों को रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं.

चौंका देंगे आंकड़े

आप जानकर चौंक जाएंगे कि पेंशन योजना में सबसे गंभीर और चौंकाने वाले मामले मृत व्यक्तियों की पेंशन से जुड़े हैं. कई परिवारों ने अपने बुजुर्ग या महिला सदस्य की मृत्यु होने के बाद योजनाओं का लाभ उठाया है. हर महीने इनके पैसे निकाले भी जा रहे है. वहीँ अब इस मामले में सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है और लाजमी है कि पैसे कि भी रिकवरी करेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकेले झुंझुनूं जिले में 50 हजार से ज्यादा लाभार्थी फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे. इन सभी से करीब 17 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से 4 हजार 304 लोगों से अब तक 1 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है.

रिकवरी कर रहा प्रशासन

दरअसल, झुंझुनूं जिले में करीब 33 हजार 565 बुजुर्ग थे, जिनकी पेंशन संदिग्ध होने के चलते रोकी गई थी. इनमें से वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले 9 हजार लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी. आपकी जानकारी के लिए बता के कि सत्यापन नहीं होने के बाद बैंक खाते में जमा राशि का डीडी बना विभाग को लौटा रहा है. लेकिन अभी भी 10 हजार से ज्यादा लोगों से 16 करोड़ की रिकवरी होना बाकी है.

