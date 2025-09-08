Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने राजस्थान और गुजरात के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अगले दो दिनों में गुजरात और राजस्थान में अचानक बाढ़ आ सकती है। राजस्थान में मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार (8 सितंबर, 2025) को जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

जिन जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले शामिल हैं। जिनमें यह चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और फलौदी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

पहले से ही राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इसलिए, अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए, जिला प्रशासन द्वारा आज राज्य के 8 जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखे गए हैं। जिन जिलों में आज स्कूल बंद हैं, उनमें सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूंबर शामिल हैं।

पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति

अगर हम पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू (सिरोही) में 25 सेमी और सांचौर (जालौर) में 12 सेमी दर्ज की गई। इसके अलावा, आबू रोड (सिरोही) में 5, प्रतापगढ़ में 4, रेवदर (सिरोही) में 3, कोटड़ा (उदयपुर) में 3, वेजा (डूंगरपुर) में 3, बाड़ी (धौलपुर) में 3, गलियाकोट (डूंगरपुर) में 3 और गुड़ामालानी (बाड़मेर) में 10 सेमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, जसवंतपुरा (जालौर) में 6, दोरीमन्ना (बाड़मेर) में 5, टिब्बी (हनुमानगढ़) में 5, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में 4, बागोड़ा (जालौर) और शेरगढ़ (जोधपुर) में 3-3 सेमी बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान के कई अन्य हिस्सों जैसे सेड़वा (बाड़मेर), संगरिया (हनुमानगढ़), सागवाड़ा (डूंगरपुर), भीलवाड़ा, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, सिंदरी और भोपालगढ़ में 1 से 2 सेमी बारिश दर्ज की गई। ज्यादातर जगहों पर 1 सेमी से भी कम बारिश हुई। लगातार बारिश से एक तरफ़ तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ने से जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

