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राजस्थान में 26 जून को बदलेगा मौसम, जयपुर से जैसलमेर तक कहीं बारिश तो कहीं धूलभरी आंधी का अलर्ट; जानिए जिलेवार पूरा मौसम अपडेट

Rajasthan Weather Forecast 26 June 2026: राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार 26 जून को प्रदेश के कई जिलों में गरज, वज्रपात, तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 25, 2026 4:56:32 PM IST

राजस्थान मौसम का पूर्वानुमान 26 जून 2026
राजस्थान मौसम का पूर्वानुमान 26 जून 2026


Rajasthan Weather Forecast 26 June 2026: राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार 26 जून को प्रदेश के कई जिलों में गरज, वज्रपात, तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है. पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं.
 
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, भरतपुर, टोंक और अजमेर समेत कई जिलों में दोपहर बाद बादल छाने लगेंगे. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन नमी बढ़ने से उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

 पश्चिमी राजस्थान में चलेगी तेज आंधी

बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और डीडवाना-कुचामन जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवाओं का अनुमान जताया है. कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है.कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना पूर्वी जिलों की तुलना में कम रहेगी.

 किसानों के लिए राहत की खबर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसम खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अनुकूल माना जा रहा है. जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है, वहां किसान बाजरा, मूंग, ग्वार और उड़द जैसी फसलों की बुवाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं.हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने से पहले लगातार अच्छी बारिश का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

 तापमान कितना रहेगा?

26 जून को राजस्थान के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

 प्रमुख जिलों का मौसम

 जयपुर
 
दोपहर बाद बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
 
 अलवर
 
गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. दिनभर उमस बनी रह सकती है.
 
 सीकर
 
बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है.
 
 झुंझुनूं
 
मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान है.
 
 अजमेर
 
 बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है.
 
 बीकानेर
 
40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कहीं-कहीं हल्की बारिश भी संभव है.
 
 श्रीगंगानगर
 
50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना है.
 
हनुमानगढ़
 
वज्रपात, तेज हवाएं और हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं.
 
 जैसलमेर
 
धूलभरी आंधी चल सकती है. हवाओं की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
 
 जोधपुर
 
बादल छाने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी संभव है.
 
 नागौर
 
मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

 मौसम विभाग की सलाह

  •  आंधी और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों.
  •  किसान फसल, बीज और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखें.
  •  पर्याप्त पानी पिएं और उमस से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनें.
  •  बारिश के समय खुले मैदान और जलाशयों से दूरी बनाए रखें.
  •  घर के आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा कम रहे.

Tags: Jaipur Weather ForecastKota Weather UpdateRajasthan Kal Ka MausamRajasthan Weather Tomorrow
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