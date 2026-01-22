Home > राजस्थान > Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फ़बारी के कारण शीतलहर का दौर अब भी जारी है. एक बार फिर मौसम विभाग ने राजस्थान के मौसम को लेकर महाअलर्ट जारी कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 6:53:19 AM IST

aaj ka mausam
aaj ka mausam


Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फ़बारी के कारण शीतलहर का दौर अब भी जारी है. एक बार फिर मौसम विभाग ने राजस्थान के मौसम को लेकर महाअलर्ट जारी कर दिया है. चलिए जान लेते हैं आज राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है? हाल ही में IMD के  जयपुर सेंटर ने राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों के लिए मौसम की कड़ी चेतावनी जारी की है. डिपार्टमेंटका कहना है कि , 22 और 23 जनवरी के बीच जयपुर डिवीजन के अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों और बीकानेर डिवीजन के चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगी, जिससे राज्य में ठंड और बढ़ सकती है. जिसके चलते IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां फसलों पर असर पड़ सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्र से राजस्थान की ओर बढ़ेगा, जिससे सर्दियों की बारिश (जिसे मावठ कहते हैं) हो सकती है. जयपुर डिवीजन के अलवर और दौसा जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि झुंझुनू और सीकर में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है.

जानें अन्य राज्यों का हाल 

जहां एक तरफ लोगों को शीतलहर और ठंड से थोड़ी राहत थी, वहीं फिर मौसम ने एक और बार करवट ले ली है. कश्मीर से लेकर दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बादल, बारिश और गरज-चमक देखने को मिल रही है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है. चलिए जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है. 

You Might Be Interested In

Aaj Ka Mausam: बर्फ-बारिश का डबल अटैक! कश्मीर से दिल्ली तक मौसम का बदला मिजाज

You Might Be Interested In
Tags: Aaj Ka Mausamhome-hero-pos-5jaipur weatherRajasthan Weathertoday weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट
Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट
Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट
Rajasthan Weather: राजस्थान में 3 दिन आफत की बारिश, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में अलर्ट