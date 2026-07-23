Home > राजस्थान > अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है. यहां कई जिलों में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लिस्ट जारी की है कि किन इलाकों में तेज और किन इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है.

By: Deepika Pandey | Published: July 23, 2026 6:32:06 PM IST

राजस्थान में बारिश की चेतावनी
राजस्थान में बारिश की चेतावनी


Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है. कई जिलों में बारिश भी हो रही है. वहीं मौसम ने एक बार फिर बारिश के लिए संभावना जताई है. मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले चार से पांच दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है. इसके लिए कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई है. मौसम विभाग की मानें, तो राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

बुधवार को कितनी हुई बारिश 

बुधवार को राजस्थान के अजमेर में ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. अजमेर में 39.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है.  डूंगरपुर में 24.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है. वहीं अलवर में 19.6 मिमी, श्रीगंगानगर में 14 मिमी, दौसा में 13 मिमी और जैसलमेर में 10.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा राजस्थान के कई और जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

You Might Be Interested In

इन जगहों पर होगी सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है. इसके कारण निचले इलाकों में लोगों को जलभराव की सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

  • श्रीगंगानगर
  • हनुमानगढ़
  • उदयपुर
  • चित्तौड़गढ़
  • प्रतापगढ़
  • डूंगरपुर
  • सलूम्बर
  • बांसवाड़ा
  •  नागौर

22 जिलों में येलो अलर्ट

  • बीकानेर
  • चूरू
  • झुंझुनूं
  • भीलवाड़ा
  • अजमेर
  • ब्यावर
  • डीडवाना-कुचामन
  • जयपुर
  • सीकर
  • फलोदी
  • जोधपुर
  • पाली
  • राजसमंद
  • भरतपुर
  • धौलपुर
  • दौसा
  • सवाई माधोपुर
  • अलवर
  • कोटपूतली-बहरोड़
  • डीग
  • टोंक 
  • खैरथल-तिजारा 

बारिश के दौरान हवा की गति

बारिश के दौरान तेज हवा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर भारी बारिश होगी, वहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है. वहीं मध्यम बारिश वाली जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026
अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी
अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी
अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी
अगले पांच दिन राजस्थान के इन जिलों में होगी भारी बारिश, 9 जिलों में ऑरेंज, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी