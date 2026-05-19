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Rajasthan Summer Holidays 2026: राजस्थान में इस बार 45 नहीं 35 दिन होगी गर्मी की छुट्टी, जानें कब खुलेंगे स्कूल और क्यों किया ऐसा?

Rajasthan Summer Holidays 2026: राजस्थान में गर्मी की छुट्टी हो गई है, लेकिन इस बार बच्चों को थोड़ा दुख है. अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा दुख तो हम आपको बता दें कि इस बार गर्मी की छुट्टी कम कर दी गई है. आइए जानते हैं क्या है इसका कारण-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 19, 2026 12:33:37 PM IST

Rajasthan Summer Holidays 2026: राजस्थान में इस बार 45 नहीं 35 दिन होगी गर्मी की छुट्टी, जानें कब खुलेंगे स्कूल और क्यों किया ऐसा?


Rajasthan Summer Holidays 2026: राजस्थान के स्कूल छात्रों के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले की तुलना में कम कर दी गई हैं. शिक्षा विभाग ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 17 मई से 20 जून तक रहेगा. इसके बाद 21 जून से सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी.

पहले छात्रों को लगभग 45 दिनों की लंबी गर्मी की छुट्टियां मिलती थीं, लेकिन इस बार इसे घटाकर करीब 35 दिन कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि पूरा एकेडमिक सेशन समय पर पूरा हो सके.

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पहले और अब की व्यवस्था में अंतर

अब तक की परंपरा के अनुसार 21 जून को स्कूल सिर्फ एक दिन के लिए खुलते थे, जहां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता था. इसके बाद स्कूल फिर से बंद हो जाते थे और नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होती थीं. इस वजह से जून के अंतिम सप्ताह में पढ़ाई लगभग रुक जाती थी और एजुकेशन एक्टिविटी प्रभावित होती थीं.

 योग दिवस के साथ पढ़ाई भी शुरू

नई व्यवस्था के तहत इस बार बदलाव किया गया है. अब 21 जून को ही स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे और योग दिवस के साथ-साथ नियमित कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी. इससे पढ़ाई में किसी तरह की देरी नहीं होगी और नया एकेडमिक सेशन समय पर आगे बढ़ेगा.

 एडमिशन और स्कूल नियमों में बदलाव

नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार क्लास 9 से 12 तक प्रवेश की लास्ट तारीख 11 जुलाई 2026 तय की गई है. वहीं क्लास 1 से 8 तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरे वर्ष जारी रहेगी. इसके अलावा स्कूल प्राचार्यों को मिलने वाले स्थानीय अवकाश के अधिकारों में भी बदलाव किया गया है. पहले वे दो स्थानीय छुट्टियां घोषित कर सकते थे, लेकिन अब केवल एक ही स्थानीय अवकाश देने की अनुमति होगी. 

इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि राजस्थान के कई हिस्सों में मई-जून के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

 

Tags: Rajasthan Summer Holidays 2026Summer Holidays 2026
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