Home > क्राइम > 13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन

13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर में 13 साल की लड़की के साथ हैवानियत के मामले में जैसे-जैसे खुलासे हो रहे है. वैसे-वैसे आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: July 11, 2026 10:01:49 PM IST

श्रीगंगानगर केस
श्रीगंगानगर केस


Sriganganagar School Girl Case: राजस्थान के सीमावर्ती शहर श्रीगंगानगर में एक मासूम 13 साल की लड़की के साथ हुई हैवानियत की घटना ने पूरे देश को सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किस हद तक सड़ चुका है. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि थोड़े से पैसे के लालच में फंसाकर उस मासूम लड़की को जिस्मफरोशी के दलदल में धकेल दिया गया. जहां बड़ी चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से घिनौने काम किए जाते थे.

जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, अधिकारी भी हैरान रह गए. रसूखदार लोगों के असली चेहरे सामने आए, बुलडोजर से बड़े होटलों को गिराया गया और इस गैर-कानूनी धंधे के तार न्यूजीलैंड से भी जुड़ रहे हैं.

You Might Be Interested In

कैसे हुई शुरुआत?

इस खौफनाक घटनाक्रम की शुरुआत 18 जून से हुई थी. जब वह मासूम लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. जिसके बाद एक रिक्शा चालक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे झूठा बहाना बनाकर शहर के एक होटल में ले गया. 13 साल की मासूम बच्ची को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है? बताया जा रहा है कि लड़की के साथ एक सामान की तरह बर्ताव किया गया. इसके बाद शहर के 3 बड़े होटलों सुखाड़िया मार्ग पर होटल जॉय इन, बीरबल चौक पर होटल ड्रीम इन और मोटर मार्केट में होटल सफायर इन इस घिनौने कांड का अड्डा बने.

यह भी पढ़ें – घर में विधवा महिला को अकेला देख घुसे 6 दरिंदे, पहले की डकैती और फिर बारी-बारी से नोच डाली आबरू; प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी

लड़की की तस्वीर से होता था मोल-भाव

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से इन चुनिंदा ग्राहकों को उस मासूम लड़की की तस्वीरें भेजी ताजी थीं और वहीं मोलभाव होता था. सौदा तय होने के बाद होटल के कमरे में कुछ समय के लिए (एक से लेकर कुछ घंटों तक) 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के एवज में किराए पर दिया जाता था और लड़की को इन दरिंदों के हवाले कर दिया जाता था. पकड़े जाने से बचने के लिए कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता था. पूरा धंधा सिर्फ और सिर्फ कैश में चलता था. इन ग्राहकों का नाम होटल के विजिटर रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया जाता था, ताकि पुलिस को कभी कोई डिजिटल या दस्तावेजी सबूत न मिल सके.

यह भी पढ़ें – Britain Crime News: घर में घुसे चार लड़के, बंद किया कमरा, महिला के साथ फिर चारों ने किया…

Tags: crime newsrajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026

एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा की 6 फिल्में

July 11, 2026

डेंगू-मलेरिया से बचना है? बारिश में बॉडी पर लगाएं ये...

July 11, 2026

तवा-कढ़ाई उल्टा रखने से क्यों मना करती हैं दादी-नानी?

July 11, 2026
13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन
13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन
13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन
13 साल की लड़की को बारी-बारी बेचते रहे दरिंदे, होटलों में ले जाकर करते थे घिनौना काम; पकड़े जाने के डर से कैश में किया लेनदेन