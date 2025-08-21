Rajasthan: बाघिन RVT-2508 का शहर के पास मूवमेंट, लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम अलर्ट

बूंदी, राजस्थान से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट
Rajasthan: शहर के आसपास में बीते कुछ दिन से बाघिन आरवीटी-2508 के मूवमेंट बना हुआ है।रामगढ वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र की सूरज छतरी पर बीती रात बाघिन देखी गई थी। आज सुबह बाघिन पहाडी से उतर कर पुराने नेशनल हाईवे स्थित वन विभाग के कार्यालय के आस पास नजर आई। बाघिन ने कुछ समय तक वन विभाग प्रांगण में ही विचरण किया।बाघिन का शहर के नजदीक मूवमेंट होने से लोगों दहशत का माहौल है। वही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड़ पर है।
बाघिन का रूख पुनः पहाडी की ओर
इसके बाद उसने अपना रूख पुनः पहाडी की ओर करते हुए वन विभाग के पीछे वाली पहाडी की और कदम बढाए। बून्दी रेंजर सुमित ने बताया कि वन विभाग की टीम पुरी तरह बाघिन के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। दिन रात अलग अलग टीमें सुरक्षा में जुटी हुई है। आज बाघिन का मूवमेंट उनके स्वयं के विभाग में रहा। बाघिन ने वन विभाग में भ्रमण कर अपना रूख पुनः पहाडी की ओर कर लिया।
पल-पल बाघिन के हर मूवमेंट की जानकारी
सुमित कन्नोजिया स्वयं अपनी टीम के साथ चुंगी नाका के पास स्थित वन विभाग के ऑफिस के बाहर मौजूद रहे और पल-पल बाघिन के हर मूवमेंट की जानकारी ले रहे थे। जब बाघिन वापस पहाडी की और रूख किया तो वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। सुमित कन्नोजिया ने शहरवासियों से अपील है की वह रात्रि के समय ऐसे क्षेत्र में नही जाए जिधर बाघ या बाघिन का मूवमेंट हो। वन्य जीवों के साथ-साथ आमजन की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है।