Rajasthan Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो-बस भिड़ंत में 4 की मौत, 4 घायल

अबू बकर की रिपोर्ट, Rajasthan Road Accident: शहर के पाबोलाव धाम के सामने शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब लाडनूं से जयपुर जा रही एक रोडवेज बस और बोलेरो गाड़ी आमने-सामने टकरा गई। बोलेरो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी पूरी तरह पिचक गई और उसमें बैठे चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को लाडनूं के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जबकि घायलों का इलाज जारी है।

सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

सूचना मिलने पर लाडनूं सीओ विक्की नागपाल और जसवंतगढ़ हेड कांस्टेबल इकबाल खान व पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने क्रेन और एंबुलेंस की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल करवाया। इस सड़क हादसे में जिन चार लोगों की मौत हुई, उनमें शारदा पत्नी भगवानराम, लिछमा पत्नी सुगनाराम, तुलछी पत्नी ठाकरमल और बोलेरो चालक ओमसिंह पुत्र भगवानसिंह शामिल हैं। सभी मृतक मुमासर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जिनमें तीन महिलाएं एक ही परिवार से हैं और एक अन्य चालक की मौत हुई है।

हादसे में रूपादेवी पत्नी प्रेम (निवासी राजलदेसर), भोजराज पुत्र ठाकरमल, मुरली पुत्र ठाकरमल और ममता पुत्री ठाकरमल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें लाडनूं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है।

पुष्कर स्नान के लिए जा रहे थे सभी

जानकारी के अनुसार, बोलेरो में सवार सभी लोग मुमासर से पुष्कर स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में पाबोलाव धाम के पास उनकी गाड़ी रोडवेज बस से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की है।