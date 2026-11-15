राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश

राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है. ATS ने पंजाब के गुरदासपुर से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. ATS के एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक, इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है. आरोप है कि महिला सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी और उसे ब्लास्ट करने के लिए 30 हजार रुपये दिए गए थे.

कब हुआ था धमाका?

यह धमाका 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे श्रीगंगानगर के 50 जीबी गांव के पास अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुआ था. राहत की बात यह रही कि धमाके से करीब आधे घंटे पहले ही एक पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी. घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलवे रूट पर करीब 10 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रही.

पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी महिला

ATS अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार महिला की पहचान गुरदासपुर की रहने वाली 21 वर्षीय महकदीप कौर के रूप में हुई है. उसका साथी 23 वर्षीय दविंदर सिंह भी गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे. एजेंट ने उन्हें खाली हाथ राजस्थान भेजा था, जहां एक तय जगह पर उन्हें IED से भरा पैकेट मिला था.

तीन बार राजस्थान पहुंचे आरोपी

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए तीन बार राजस्थान आने की योजना बनाई थी. वे पहली बार 6 अक्टूबर को श्रीगंगानगर पहुंचे और कई जगहों की रेकी की, लेकिन उस समय धमाका नहीं कर सके. इसके बाद 12-13 अक्टूबर को दोबारा आए और रेलवे ट्रैक पर बम लगाया, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हुआ.