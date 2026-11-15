Home > राजस्थान > राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश

राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश

Rajasthan Railway Blast: श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में ATS ने पंजाब से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. जांच में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है. आरोप है कि धमाके के लिए महिला को 30 हजार रुपये मिले थे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 9:33:46 AM IST

श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में ATS ने पंजाब से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है.
श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में ATS ने पंजाब से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है.


राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है. ATS ने पंजाब के गुरदासपुर से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. ATS के एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक, इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है. आरोप है कि महिला सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी और उसे ब्लास्ट करने के लिए 30 हजार रुपये दिए गए थे.

कब हुआ था धमाका?

यह धमाका 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे श्रीगंगानगर के 50 जीबी गांव के पास अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुआ था. राहत की बात यह रही कि धमाके से करीब आधे घंटे पहले ही एक पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी. घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलवे रूट पर करीब 10 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रही.

पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी महिला

ATS अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार महिला की पहचान गुरदासपुर की रहने वाली 21 वर्षीय महकदीप कौर के रूप में हुई है. उसका साथी 23 वर्षीय दविंदर सिंह भी गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे. एजेंट ने उन्हें खाली हाथ राजस्थान भेजा था, जहां एक तय जगह पर उन्हें IED से भरा पैकेट मिला था.

तीन बार राजस्थान पहुंचे आरोपी

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए तीन बार राजस्थान आने की योजना बनाई थी. वे पहली बार 6 अक्टूबर को श्रीगंगानगर पहुंचे और कई जगहों की रेकी की, लेकिन उस समय धमाका नहीं कर सके. इसके बाद 12-13 अक्टूबर को दोबारा आए और रेलवे ट्रैक पर बम लगाया, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हुआ.
 
आखिरकार, 3 नवंबर को दोनों ने फिर से रेलवे ट्रैक पर IED लगाया, जिसमें धमाका हो गया. ATS अब इस मामले में पाकिस्तानी एजेंट और साजिश से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

Tags: Pakistan ConnectionRajasthan Railway BlastSri Ganganagar Blast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश
राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश
राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश
राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश
राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से महिला समेत 2 गिरफ्तार; 30 हजार रुपये में रची गई साजिश