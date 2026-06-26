2 दिग्गज नेताओं के बीच आई ‘कॉल गर्ल’! राजस्थान की सियासत में मचा भूचाल, आखिर ऐसा क्या हुआ?

राजस्थान में सियासी भूचाल आ चुका है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा पर विवादित टिप्पणी कर किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा का बचाव किया. लेकिन मदन दिलवार का बयान चर्चा में आ गया है. इससे सियासी टकराव बढ़ गया है. आपको बता दें कि राजस्थान में नकली बीज कारखानों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी मामले को लेकर डोटासरा ने ‘बाबा’ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. अब यह मामला काफी आगे बढ़ चुका है.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद राजस्थान बीज निगम के एक निदेशक की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ. इस मामले पर कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साध रहे थे. इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक और सार्वजनिक करियर बेदाग रहा है. इसके साथ ही मदन दिलावर ने कहा कि कृषि मंत्री हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं. उनके खिलाफ आरोप लगाना बेकार है. जांच पूरी होने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.

कहां से आया कॉल गर्ल का जिक्र?

मदन दिलावर ने कृषि मंत्री का बचाव करते हुए डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर डोटासरा का आरोप लगाना ठीक वैसा ही है, जैसे कोई वेश्या (कॉल गर्ल) किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाए. इस बयान के आते ही बवाल मच गया है.

अन्य लोगों पर भी लगाए आरोप