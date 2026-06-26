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2 दिग्गज नेताओं के बीच आई ‘कॉल गर्ल’! राजस्थान की सियासत में मचा भूचाल, आखिर ऐसा क्या हुआ?

Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति इन दिनों चर्चा के केंद्र में है. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल मच गया है. जानिए कैसे ऐया कॉल गर्ल का जिक्र.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 26, 2026 10:07:12 AM IST

राजस्थान की राजनीति में मचा भूचाल
राजस्थान की राजनीति में मचा भूचाल


राजस्थान में सियासी भूचाल आ चुका है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा पर विवादित टिप्पणी कर किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा का बचाव किया. लेकिन मदन दिलवार का बयान चर्चा में आ गया है. इससे सियासी टकराव बढ़ गया है. आपको बता दें कि राजस्थान में नकली बीज कारखानों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी मामले को लेकर डोटासरा ने ‘बाबा’ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. अब यह मामला काफी आगे बढ़ चुका है. 

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद राजस्थान बीज निगम के एक निदेशक की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ. इस मामले पर कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साध रहे थे. इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक और सार्वजनिक करियर बेदाग रहा है. इसके साथ ही मदन दिलावर ने कहा कि कृषि मंत्री हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं. उनके खिलाफ आरोप लगाना बेकार है. जांच पूरी होने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. 

कहां से आया कॉल गर्ल का जिक्र?

मदन दिलावर ने कृषि मंत्री का बचाव करते हुए डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर डोटासरा का आरोप लगाना ठीक वैसा ही है, जैसे कोई वेश्या (कॉल गर्ल) किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाए. इस बयान के आते ही बवाल मच गया है. 

अन्य लोगों पर भी लगाए आरोप

मीडिया से बातचीत के दौरान मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा के साथ-साथ पूर्व मंत्री महेश जोशी पर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कई नेता शुरुआत में खुद को पूरी तरह बेदाग बताते हैं, लेकिन समय आने पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. दिलावर ने कहा कि जो लोग आज खुद को निर्दोष बता रहे हैं, उन्हें भी जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उनका कहना था कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

Tags: politics newsrajasthan news
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