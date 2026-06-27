Home > राजस्थान > 65 साल बाद हुआ ‘रक्त तिलक’… जब परंपराओं के गढ़ में 12 साल की बेटी बनी ‘ठाकुर’; राजस्थान के पाली से आई एक ऐतिहासिक तस्वीर!

65 साल बाद हुआ ‘रक्त तिलक’… जब परंपराओं के गढ़ में 12 साल की बेटी बनी ‘ठाकुर’; राजस्थान के पाली से आई एक ऐतिहासिक तस्वीर!

खैरवा गढ़ की तेजस्वी कुमारी ने वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक राजपूती रीति-रिवाज और पूर्व राजपरिवार की मौजूदगी में अपने पिता की विरासत संभाली और अपने गांव की ठाकुर और उत्तराधिकार

By: Kajal Jain | Published: June 27, 2026 10:03:52 AM IST

65 साल बाद हुआ 'रक्त तिलक'... जब परंपराओं के गढ़ में 12 साल की बेटी बनी 'ठाकुर'; राजस्थान के पाली से आई एक ऐतिहासिक तस्वीर!
65 साल बाद हुआ 'रक्त तिलक'... जब परंपराओं के गढ़ में 12 साल की बेटी बनी 'ठाकुर'; राजस्थान के पाली से आई एक ऐतिहासिक तस्वीर!


राजस्थान… वीरों की भूमि, जहां की आबोहवा में आज भी इतिहास की खूशबू महकती है. यहां के निवासी आज भी पुरानी परंपराओं को संजोए हुए हैं. रीति-रिवाजों को मानते हैं और इन्हें ही अपने जीवन का आधार मानते हैं. लेकिन जब इसी इतिहास और परंपराओं के बीच कुछ ऐसा घट जाए जो सदियों पुरानी सोच को बदल दे, वो उसे क्रांति का नाम देना गलत नहीं होगा. विचारों की ऐसी ही क्रांति आ चुकी है राजस्थान के पाली जिले में जहां की तस्वीर घूंघट और कड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों के चश्मे से देखी जाती है, वहां एक 12 साल की बेटी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. यहां के खैरवा ठिकाने के ठाकुर हरीशचंद्र जोधा के निधन के बाद, उनकी 12 साल की बेटी तेजस्वी कुमारी जोधा को पूरे गांव का ठाकुर और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है.

65 साल बाद गूंजे वैदिक मंत्र और हुआ ‘रक्त तिलक’

पाली जिले के खैरवा ठिकाने में 12 साल की तेजस्वी कुमारी जोधा को गांव का ठाकुर और उत्तराधिकारी बनाने की रस्म कोई आम रीति-रिवाज नहीं था. 25 से अधिक गांवों के राजपरिवार और ठाकुर परिवारों के दिग्गज जुटे थे. पूरा खैरवा गढ़ पुराने राजसी ठाठ-बाठ में डूबा नजर आया. हवा में चंवर डुलाए जा रहे थे और चांदी के दंड लिए लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुस्तैद खड़े थे. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तेजस्वी कुमारी जोधा का पूजन और अभिषेक किया जा रहा था.

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  • तेजस्वी कुमारी जोधा के सिर पर जो पाग बांधी गई, वह जोधपुर के पूर्व राजपरिवार की तरफ से खास तौर पर भेजी गई थी.
  • राजपुरोहित शंकर सिंह ने तलवार से अपने अंगूठे पर हल्का-सा चीरा लगाया और उसी रक्त से तेजस्वी के मस्तक पर राजतिलक किया.
  • बुजुर्गों ने बताया कि पूर्व राजघरानों की यह कड़क और पारंपरिक रस्म करीब 65 साल बाद इस धरती पर दोबारा निभाई गई है.

25 गांव की जागीरों बनी साक्ष्य

अक्सर लोग सोचते हैं पिता की वसियत और विरासत, दोनों सिर्फ लड़कों के हिस्से आती है लेकिन खैरवा गढ़ने एक 12 साल की बच्ची को ठाकुर बनाकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि यदि काबिलियत हो तो बेटी भी वारिस बन सकती है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, तेजस्वी कुमारी जोधा को खैरवा गढ़ का ठाकुर और पिता का उत्तराधिकार देने का फैसला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था और न ही बंद कमरे के अंदर यह फैसला हुआ था बल्कि 25 से ज्यादा गांव की सहमति शामिल थी. सभी का एक ही मत था कि ठाकुर हरीशचंद्र जोधा की इस लाडली में वो तेज है जो इस ठिकाने को संभाल सकता है.

65 साल बाद हुआ 'रक्त तिलक'... जब परंपराओं के गढ़ में 12 साल की बेटी बनी 'ठाकुर'; राजस्थान के पाली से आई एक ऐतिहासिक तस्वीर!

राजस्थान की पहली बालिका ठाकुर

तेजस्वी कुमारी जोधा का राजतिलक राजस्थान के इतिहास की पहली घटना बताई जा रही है जहां रुढ़िवादी परंपराओं को तोड़ पैतृक सत्ता बच्ची के हाथों सौंपी हो और उस सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे गांव में ठाकुर बनाकर उत्तराधिकार सौंपा हो. यही कारण है कि यह मामला देश-विदेश में काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक राजपूती रीति-रिवाज और पूर्व राजपरिवार की मौजूदगी ने राजतिलक के समारोह को ऐतिहासिक बना दिया.

ये भी पढ़ें:- ‘तिलक लगाकर कमाएं ₹8.5 लाख’…ऋषिकेश के घाट से वायरल हुआ ‘तगड़ा बिजनेस प्लान’, लोग बोले— भाई, मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं!

Tags: pali newsrajasthan news
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