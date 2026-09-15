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Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: फैज हसन, नेहा शर्मा और सुमन भाटी…राजस्थान निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले जेन जी उम्मीदवार

Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. जिसमें 3 जेन जी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. फैज हसन ने जयपुर के वार्ड नंबर 71 से, अलवर की थानागाजी नगरपालिका से नेहा शर्मा ने और जयपुर के वार्ड नंबर 72 से सुमन भाटी ने जीत हासिल की है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2026 11:52:03 AM IST

राजस्थान निकाय चुनाव में किन जेन जी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की
राजस्थान निकाय चुनाव में किन जेन जी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की


Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों में जेन जी की एंट्री हो गई है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग पार्टियों  से 20-22 साल की उम्र के कई उम्मीदवार पार्षद का चुनाव जीते हैं. जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 71 से 21 साल के कांग्रेस उम्मीदवार फैज हसन जीते. हसन को 5,426 वोट मिले और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को हराया, जिन्हें 5,256 वोट मिले थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार निशा गौड़ तीसरे स्थान पर रहीं.

फैज ने पत्रकारों से कहा कि मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा. चुनाव के दौरान मैंने बेहतर साफ-सफाई और सड़क निर्माण के जो वादे किए थे, उन पर काम जल्द ही शुरू होगा. मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करूंगा.

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थानागाजी से नेहा शर्मा को मिली जीत

अलवर की थानागाजी नगरपालिका से नेहा शर्मा ने 21 साल और 4 महीने की उम्र में जीत हासिल की है. बीजेपी की इस उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को 101 वोटों से हराकर वार्ड नंबर 6 में जीत हासिल की. पार्टी के अनुसार, नगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवारो में उनकी जीत का अंतर सबसे ज्यादा है. थानागाजी हाल ही में तब चर्चा में आया था जब एक स्थानीय स्कूल की छत गिरने के बाद कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसस पिछले महीने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ध्यान इस ओर गया था. फिलहाल नेहा गुड़गांव के आसपास हैं. उनकी मां पूजा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि परिवार अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश और गौरवान्वित है.

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नेहा की मां पूजा शर्मा ने क्या कहा?

नेहा की मां पूजा शर्मा ने आगे कहा कि उसने वार्ड के लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मनाने के लिए दिन-रात काम किया, ताकि वह 5 साल तक उनकी सेवा कर सके.चुनाव की राजनीति में आने से पहले शर्मा ने स्थानीय समाचार संगठनों के साथ लगभग चार साल तक पत्रकार के तौर पर काम किया था.

जयपुर के वार्ड नंबर 72 से जीतीं सुमन भाटी

जेन जी की एक और विजेता 22 साल की सुमन भाटी हैं, जिन्होंने जयपुर के वार्ड नंबर 72 से जीत हासिल की है. भाटी ने कहा कि मेरे इलाके में कई कच्ची बस्तियां (स्लम) हैं. मैंने वहां रहने वालों से वादा किया है कि पार्षद बनने के बाद मैं तीन पब्लिक लाइब्रेरी बनवाऊंगी और महिलाओं के लिए सिविल डिफेंस की क्लास आयोजित करवाऊंगी. मेरा ध्यान अपने वार्ड के सर्वांगीण विकास पर होगा. वह अपने परिवार की पहली सदस्य नहीं हैं जो राजनीति में आई हैं. उनके पति रमेश राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से जुड़े थे और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रवक्ता थे.

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Tags: rajasthan news
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