Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: बीजेपी या कांग्रेस…किसका पलड़ा रहा भारी, 10 नगर निगमों में किसे कहां से मिला बहुमत?

Rajasthan Nikay Chunav Final Results 2026: राजस्थान (Rajasthan News) के शहरी निकाय चुनावों के नतीजों की घोषणा हो गई है. जिसको लेकर बताया जा रहा है कि ये नतीजे सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों के लिए मिले-जुले रहे. 10 नगर निगमों में से बीजेपी जयपुर, कोटा और अलवर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उदयपुर व भीलवाड़ा में उसे स्पष्ट बहुमत मिला. कांग्रेस को बीकानेर में स्पष्ट बहुमत मिला और वह अजमेर व पाली में सबसे बड़ी पार्टी बनी.

भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा, जबकि जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला देखने को मिला. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह नगर झालावाड़ में कांग्रेस की जीत हुई.

बीजेपी ने मारी बाजी

रात 8.30 बजे तक घोषित 10,244 में से 10,235 वार्डों के नतीजों में बीजेपी ने 4,179, कांग्रेस ने 3,613 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्ड जीते. बाकी वार्ड RLP, BSP, BAP, CPIM और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसी छोटी पार्टियों ने जीते.

309 स्थानीय निकायों में से बीजेपी को 86 में स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस को 46 में स्पष्ट बहुमत मिला. बाकी 177 निकायों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. इनमें से 96 निकायों में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, जबकि 69 में कांग्रेस आगे है. बाकी 12 स्थानीय निकायों में दोनों पार्टियां बराबरी पर हैं.

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अजमेर में 36 साल में पहली बार हारी बीजेपी

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी 36 साल में पहली बार अजमेर से हारी. यहां कांग्रेस ने 80 में से 37 वार्ड जीते, बीजेपी ने 32 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 11 वार्ड जीते. पिछले चुनावों में बीजेपी को 48 सीटें और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थीं.

जयपुर में स्पष्ट बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर रही बीजेपी

जयपुर में 150 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर रह गई. उसने 75 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 50 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 12 वार्ड मिले. जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पाला बदला था, कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता मेथी से हार गईं. मेयर पद के दावेदार माने जा रहे बीजेपी के सुनील कोठारी चुनाव जीत गए.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ के संकल्प को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने दावा किया कि नतीजों से बीजेपी के शासन और विकास के एजेंडे में लोगों का भरोसा बढ़ा है.

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा?

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस चुनाव से पता चला है कि जो अंतर पहले करीब आठ प्रतिशत का था, वह अब घटकर करीब एक प्रतिशत रह गया है. इसके अलावा, वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने कहा कि जंतर-मंतर पर UGC प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर लोगों में अंदर ही अंदर नाराजगी थी.

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