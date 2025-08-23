Home > राजस्थान > Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला

Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला

Bharatpur News,: भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में कल देर शाम दो लड़कियां सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। जिसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। देर रात उन्हें होश आया। तब जाकर दोनों लड़कियों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 23, 2025 08:42:13 IST

rajasthan news, bharatpur news, rajasthan crime news, inkhabar hindi news, hindi news
rajasthan news, bharatpur news, rajasthan crime news, inkhabar hindi news, hindi news

राजीव भट्ट की रिपोर्ट, Rajasthan, Bharatpur News,: भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में कल देर शाम दो लड़कियां सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। जिसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। देर रात उन्हें होश आया। तब जाकर दोनों लड़कियों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई।

लाठी और सरिया से किया दोनों बहनों पर हमला

17 साल की नाबालिग लड़की ने बताया कि मैं और मेरी 18 साल की बड़ी बहन भरतपुर पढ़ने आते थे। कुछ लोग हमारा कुछ दिनों से पीछा कर रहे थे। हम दोनों बहनें शाम को घूमने जाते थे तो, जब भी वह लोग हमारा पीछा करते थे। कल शाम करीब 4 बजे जब हम घूमने के लिए जा रहे थे तो, कुछ लोगों ने हमारे आगे चार पहिया की गाड़ी लगा दी। गाड़ी में से 2 से 3 लोग निकले और उन्होंने हम दोनों बहनों की जमकर पिटाई की, उन्होंने हम दोनों बहनों पर लाठी, सरिया से हमला किया, दोनों बहनों को गालियां भी दी। 

Tariff War के बीच Trump ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, अपने बेहद करीबी शख्स को बनाया भारत में अमेरिका का राजदूत

पुलिस जांच में जुटी 

नाबालिग लड़की ने बताया कि मैं हमलावरों के सामने आने पर उनकी पहचान कर लुंगी। मुझे इतना नहीं पता कि उनका यही नाम है। हमलावरों पर दो कट्टे थे। उन्होंने मेरे पैर में लोहे के पाइप मारे हैं। जब मेरी बहन ने घर पर फोन करने के लिए फोन निकाला तो, वह फोन को छीनकर ले गए। वह लोग करीब 10 दिन से परेशान कर रहे थे। उन्होंने हम दोनों बहनों से अपशब्द भी कहे।
पुलिस जांच में जुटी इस मामले पर एडिशनल एसपी शंकर लाल ने बताया कि चिकसाना थाना इलाके की दो लड़कियां RBM अस्पताल में एडमिट हुई हैं। ऐसी सूचना मिली थी कि वह अज्ञात हैं। अस्पताल आकर देखा तो, उनके मां पिता साथ में थे। लड़कियों का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। FIR आने पर कार्रवाई की जाएगी।

Yunus को अभी भी सता रहा Sheikh Hasina का भूत, अब उठाया ऐसा कदम, पूर्व प्रधानमंत्री की आवाज सुनने को तरस जाएगी बांग्लादेशी अवाम

Tags: crime newshindi newsrajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला
Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला
Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला
Rajasthan News: सड़क पर बेहोश पड़ी मिली दो बहनें, कार सवार लोगों ने लाठी सरिया से किया था हमला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?