Rajasthan News: सलूम्बर में शिक्षक के नदी में बहने की आशंका, SDRF की रेस्क्यू टीम जुटी

सतीश की शर्मा रिपोर्ट, Rajasthan News: सलूम्बर जिले के झल्लारा से बड़ी खबर सामने आई है। समोडा स्कूल में पदस्थापित शिक्षक वीरभद्र सिंह गुरुवार सुबह घर से स्कूल के लिए निकले थे। इसी दौरान समोडा-झल्लारा मार्ग पर बने पुल से गुजरते समय अचानक उनकी बाइक सहित नदी में बह जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई। थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला, सलूम्बर तहसीलदार मयूर शर्मा,झल्लारा तहसीलदार अर्जुन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है |

मौके पर पहुंची रेस्क्यू

सूचना प्राप्त होने पर SDRF की विशेष टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने सबसे पहले नदी के आसपास तलाशी अभियान चलाया, जिसमें शिक्षक की बाइक बरामद कर ली गई। बाइक मिलने के बाद नदी में शिक्षक के बह जाने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। SDRF जवान तेजी से नदी में तलाश कर रहे हैं।

जाने पूरा मामला

इस दौरान मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से मौके को सुरक्षित कर खोजबीन कार्य तेजी से किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। सलूम्बर थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह वाघेला, सलूम्बर तहसीलदार मयूर शर्मा और झल्लारा तहसीलदार अर्जुन सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह के समय नदी पर जलभराव अधिक रहता है, ऐसे में पुल से गुजरते समय खतरा बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि अचानक संतुलन बिगड़ने से शिक्षक नदी में गिर गए होंगे। फिलहाल SDRF की टीम लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन शिक्षक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है।

