सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार

राजस्थान के चूरू में बेटे-बहू ने पिता को सरपंच का चुनाव लड़ने से रोका तो उसने गुस्से में आकर दोनों को बोलेरो से कुचल दिया. इस वजह से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. इस घटना से आसपास के इलाके के लोग सदमे में हैं. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना राजस्थान के चूरू जिले चंगोई गांव का है. यहां के निवासी 60 साल का रामचंद्र जाट गांव में सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता था. लेकिन उसके बेटे रविंद्र और बहू महिंद्रा चाहते थे कि वह चुनाव ना लड़े. इस बात से वह काफी नाराज था, इसी वजह से बेटे-बहू से उसकी खूब बहस हुई थी.

बेटे-बहू पर चढ़ा दी बोलेरो कार

आगामी 16 नवंबर को पंचायत का चुनाव होगा. इसलिए आरोपी सरपंच का पर्चा भरने की तैयारी में था. इसी वजह से मंगलवार की रात भी उसकी बेटे-बहू से बहस हुई. इसके बाद पिता-पुत्र नाराज होकर घर के बाहर चले गए. बहू को ज्यादा बहस होने का शक था इसलिए वह भी पीछे-पीछे चली गई. इसके बाद जब रात में बेटे-बहू घर लौट रहे थे, तो आरोपी गुस्से में बोलेरे लेकर आता है और बेटे-बहू पर चढ़ा देता है. इस कारण से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पुलिस ने क्या किया?