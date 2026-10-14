Home > राजस्थान > सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार

सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार

Rajasthan Crime News: राजस्थान के चूरू जिले में एक युवक को सरपंच चुनाव लड़ने का इस कदर खुमार था कि उसने अपनी बेटे-बहू को मौत के घाट उतार दिया. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 14, 2026 5:07:49 PM IST

राजस्थान में शख्स ने बेटे-बहू को उतारा मौत के घाट
राजस्थान में शख्स ने बेटे-बहू को उतारा मौत के घाट


राजस्थान के चूरू में बेटे-बहू ने पिता को सरपंच का चुनाव लड़ने से रोका तो उसने गुस्से में आकर दोनों को बोलेरो से कुचल दिया. इस वजह से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. इस घटना से आसपास के इलाके के लोग सदमे में हैं. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना राजस्थान के चूरू जिले चंगोई गांव का है. यहां के निवासी 60 साल का रामचंद्र जाट गांव में सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता था. लेकिन उसके बेटे रविंद्र और बहू महिंद्रा चाहते थे कि वह चुनाव ना लड़े. इस बात से वह काफी नाराज था, इसी वजह से बेटे-बहू से उसकी खूब बहस हुई थी.

बेटे-बहू पर चढ़ा दी बोलेरो कार

आगामी 16 नवंबर को पंचायत का चुनाव होगा. इसलिए आरोपी सरपंच का पर्चा भरने की तैयारी में था. इसी वजह से मंगलवार की रात भी उसकी बेटे-बहू से बहस हुई. इसके बाद पिता-पुत्र नाराज होकर घर के बाहर चले गए. बहू को ज्यादा बहस होने का शक था इसलिए वह भी पीछे-पीछे चली गई. इसके बाद जब रात में बेटे-बहू घर लौट रहे थे, तो आरोपी गुस्से में बोलेरे लेकर आता है और बेटे-बहू पर चढ़ा देता है. इस कारण से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. 

पुलिस ने क्या किया?

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बेटे-बहू की सूचना मिलते ही रविंद्र की मां हालात खराब है और वह बेसुध हैं. वहीं मृतक पति-पत्नी की एक 11 साल की बच्ची भी है, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

Tags: rajasthan crime newsrajasthan newsSarpanch Election
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज

October 13, 2026

इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?

October 12, 2026

इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक

October 12, 2026

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026
सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार
सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार
सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार
सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार
सरपंच बनने का ऐसा खुमार! जब बेटे-बहू ने चुनाव लड़ने से रोका, तो हुआ आगबबूला; चढ़ा दी बोलेरो कार