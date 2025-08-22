Rajasthan News: झालावाड़ में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ,अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

झालावाड़, राजस्थान: झालावाड़ जिला पुलिस की बकानी में नशे के तस्करो के अवैध कब्जे पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, मादक पदार्थ तस्कर सरफराज और उसका पिता शरीफ द्वारा सरकारी जमीन पर बनाये आलीशान मकानों को किया ध्वस्तराजस्थान के झालावाड जिले मे अवैध मादक पदार्थ तस्करो के द्वारा सरकारी संपत्ति पर किए गए। अवैध कब्जे के खिलाफ आज शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन व पुलिस ने बकानी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्कर सरफराज और उसके पिता शरीफ के अवैध निर्माण को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया।इस दौरान भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में हुई बुलडोजर कार्यवाही में पुलिस प्रशासन ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने की कार्रवाई की है।

Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का…

अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि संगठित अपराध व अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से कमाए धन से बनाई गई संपत्ति की सूचना का संकलन भी किया जा रहा है। इसी कडी मे जिला प्रशासन ने आज सरफराज मंसूरी ओर उसके पिता शरीफ मोहम्मद निवासी बकानी जो कि बकानी इलाके के बड़े नशा तस्कर हैं के द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित किये गए धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है।

Supreme Court decision on stray dog: दिल्ली की सड़कों से गायब होंगे सभी आवारा कुत्ते? कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिए क्या बदलेगा!

भारी पुलिस जाप्ता कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा

वही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि तस्कर सरफराज के खिलाफ जिले में सात मामले एनडीपीएस के दर्ज है। इस कार्यवाही में श्री हर्षराज सिंह खरेडा डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाप्ता कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा। पुलिस के अनुसार इन नशा तस्करों द्वारा काफी समय से नशा तस्करी का कार्य किया जा रहा है जिससे इन मादक पदार्थ तस्करों द्वारा काफी अधिक मात्रा में काली कमाई की गई और इससे इन्होने सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण कर लिए थे । गौरतलब है कि आरोपी तस्कर सरफराज को गत महीने पिड़ावा थाना पुलिस ने एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार किया था । वहीं झालरापाटन में भी एनडीपीएस के मामले में सरफराज मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आया था । जिसके बाद से ही प्रशासन ने इन नशे के सौदागरों पर शिकंजा करते हुए यह कार्यवाही की है ।

Jaswinder Bhalla Death News: प्रोफेसर से बने एक्टर…फिर लगा दी फिल्मों की झड़ी, दुनिया को अलविदा कह गए कॉमेडी का कोहिनूर