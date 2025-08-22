Home > राजस्थान > Rajasthan News: झालावाड़ में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ,अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित किये गए धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया, मादक पदार्थ तस्करो से बनाई गई संपत्ति का संकलन भी किया जा रहा है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 22, 2025 11:30:17 IST

झालावाड़, राजस्थान: झालावाड़ जिला पुलिस की बकानी में नशे के तस्करो के अवैध कब्जे पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, मादक पदार्थ तस्कर सरफराज और उसका पिता शरीफ द्वारा सरकारी जमीन पर बनाये आलीशान मकानों को किया ध्वस्तराजस्थान के झालावाड जिले मे अवैध मादक पदार्थ तस्करो के द्वारा सरकारी संपत्ति पर किए गए। अवैध कब्जे के खिलाफ आज शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन व पुलिस ने बकानी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्कर सरफराज और उसके पिता शरीफ के अवैध निर्माण को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया।इस दौरान भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में हुई बुलडोजर कार्यवाही में पुलिस प्रशासन ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने की कार्रवाई की है।

अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि संगठित अपराध व अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से कमाए धन से बनाई गई संपत्ति की सूचना का संकलन भी किया जा रहा है। इसी कडी मे जिला प्रशासन ने आज सरफराज मंसूरी ओर उसके पिता शरीफ मोहम्मद निवासी बकानी जो कि बकानी इलाके के बड़े नशा तस्कर हैं के द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित किये गए धन से बनाई गई प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। 

भारी पुलिस जाप्ता कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा

वही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि तस्कर सरफराज के खिलाफ जिले में सात मामले एनडीपीएस के दर्ज है। इस कार्यवाही में श्री हर्षराज सिंह खरेडा डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाप्ता कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा। पुलिस के अनुसार इन नशा तस्करों द्वारा काफी समय से नशा तस्करी का कार्य किया जा रहा है जिससे इन मादक पदार्थ तस्करों द्वारा काफी अधिक मात्रा में काली कमाई की गई और इससे इन्होने सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण कर लिए थे । गौरतलब है कि आरोपी तस्कर सरफराज को गत महीने पिड़ावा थाना पुलिस ने एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार किया था । वहीं झालरापाटन में भी एनडीपीएस के मामले में सरफराज मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आया था । जिसके बाद से ही प्रशासन ने इन नशे के सौदागरों पर शिकंजा करते हुए यह कार्यवाही की है ।

