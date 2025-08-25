Rajasthan News: उदयपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई रास्ते बंद, हाइवे पर पर पानी भरा

सतीश शर्मा की उदयपुर से रिपोर्ट: उदयपुर शहर और जिले में कल रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। सुबह करीब सात बजे शहर में बारिश फिर से तेज़ रूप में शुरू हुई, जो कभी रिमझिम और कभी तेज़ हो रही है। थूर की पाल पर चादर चल रही है, जबकि स्वरूपसागर झील के चारों गेट खोले गए हैं ताकि बारिश का पानी उदयसागर झील में जा सके। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है।

जिले के झाड़ोल क्षेत्र में कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। खेरवाड़ा-झाड़ोल मार्ग NH 927ए पर सोम नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है, जिससे यातायात बाधित हुआ है। वहीं ओगणा बांध में भी अच्छी मात्रा में पानी की आवक हुई है, जिससे 42 फीट क्षमता वाले बांध का जलस्तर 35 फीट तक पहुंच गया है। मोहम्मद फलासिया बांध और नागमाला तालाब छलक गए हैं, और मोहम्मद फलासिया नाला उफान पर चल रहा है।

फलासिया में बारिश के कारण पेड़ गिर गया, जिससे हाईवे से कस्बे में जाने वाला मार्ग बंद हो गया। वहीं फलासिया सीएचसी में डॉक्टर के क्वार्टर की बालकनी पर पीछे की दीवार गिर गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। गोरण में केलूपोश घर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन घर मालिक सुरक्षित रहे। मोखी के समीप एक पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई।

ओगणा की वाकल, झाड़ोल की मानसी और उंडासिया नदियां उफान पर हैं। झाड़ोल-ओगणा मार्ग पर बदराना नदी में उफान के कारण मार्ग बाधित हुआ है। खेरवाड़ा से बाबलवाडा होकर झाड़ोल आने वाला मार्ग भी बंद हुआ। खेरवाड़ा कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाने वाले मार्ग बाधित हो गए हैं। मेवाड़ भील कोर परेड ग्राउंड के सामने पुलिया पानी के तेज बहाव से बह गई है और जवास-झुंथरी गांव जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।

लगातार बारिश के कारण प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों से नदी-नाले पार करते समय सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। जलभराव और मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीण और शहरवासियों के लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य और मार्ग पुनः खोलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।