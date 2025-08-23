Home > राजस्थान > Rajasthan News: खांदू कॉलोनी सीनियर सेकेंडरी के अंग्रेजी मीडियम स्कूल का एक जर्जर कमरा धराशायी

Rajasthan News: खांदू कॉलोनी सीनियर सेकेंडरी के अंग्रेजी मीडियम स्कूल का एक जर्जर कमरा धराशायी

Rajasthan News: शहर के खांदू कॉलोनी की महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का पुराना भवन में देर रात एक कमरा भारभराकर गिर गया। गनीमत रही कि रात के समय एवं  स्कूल बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। भवन गिरने से पास ही विज्ञान विषय की प्रयोगशाला की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह जब स्कूल खुला तो भवन गिरने की जानकारी स्कूल प्रशासन को मिली।

August 23, 2025 14:22:59 IST

गौतम सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, Rajasthan News: शहर के खांदू कॉलोनी की महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का पुराना भवन में देर रात एक कमरा भारभराकर गिर गया। गनीमत रही कि रात के समय एवं  स्कूल बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। भवन गिरने से पास ही विज्ञान विषय की प्रयोगशाला की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह जब स्कूल खुला तो भवन गिरने की जानकारी स्कूल प्रशासन को मिली। जानकारी के अनुसार यह भवन वर्ष 1975 में बनाया गया था और अब इसे बने लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस भवन में पहले हिन्दी माध्यम की पढ़ाई होती थी, लेकिन वर्ष 2021 से इसे जिले की एक मात्र अंग्रेजी माध्यम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तित किया गया। माही विस्थापित खांदू गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1975 में कॉलोनी के साथ साथ यह विद्यालय बनाया गया था।

स्कूल प्रशासन की बैठक

हालांकि स्कूल प्रशासन ने कई बार भवन की जर्जर स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। संस्था प्रधान प्रभुलाल यादव ने बताया कि भवन के कमजोर हिस्सों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने दो बार एसडीएमसी की बैठक बुलाकर जर्जर भवन गिराने का प्रस्ताव विभाग को भेजा था। यहां तक कि जर्जर कमरे में आना-जाना बंद कर बांस की बल्लियों से रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। बावजूद इसके विभागीय तकनीकी अधिकारियों ने अब तक भवन को जर्जर घोषित नहीं किया था। जिले में बीते दो से तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से पहले से जर्जर भवन कमजोर होकर आखिरकार धराशायी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इधर इस हादसे से अभिभावकों में भी आक्रोश और चिंता है। अभिभावकों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन में स्कूल समय पर होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं, विद्यालय प्रशासन ने विभाग से पुराने भवनों को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। 

आक्रोश जताया प्रभुलाल यादव

इधर शिक्षक संघ सियाराम संगठन ने की पुराने जर्जर भवन को गिराने एवं नए भवन निर्माण में सरकार का सहयोग नहीं मिलने एवं शिक्षकों को विभाग ने इस संबंध टीका टिप्पणी एवं मीडिया से दूरी बनाए रखने पर रोक लगाने के आदेश जारी करने पर आक्रोश जताया प्रभुलाल यादव, कार्यवाहक संस्था प्रधान, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा हमने कई बार विभाग को प्रस्ताव भेजकर भवन को जर्जर घोषित करने और गिराने की मांग की थी। बारिश के चलते भवन गिरा, गनीमत रही कि हादसा रात को हुआ और कोई जनहानि नहीं हुई।

