Rajasthan News:  पेयजल विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान, ब्याज सहित थमाए भारी-भरकम बिल

गौतम सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, Rajasthan News: बांसवाड़ा शहर में पेयजल विभाग की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि करीब एक वर्ष पूर्व पुराने पानी के कनेक्शन बदलकर नए कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद से नियमित रूप से पानी के बिल ही नहीं पहुंचे। अब विभाग अचानक करीब दस माह का बकाया जोड़कर ब्याज सहित भारी-भरकम बिल उपभोक्ताओं को थमा रहा है। शहर के जनप्रतिनिधि जाहिद अहमद सिंधी का कहना है कि पीएचईडी विभाग और आरयूआईडीपी के बीच तालमेल के अभाव में शहर की जनता पिस रही है। एक ओर पेयजल व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ाई हुई है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को एक साथ महीनों का बिल थमाकर ब्याज की राशि तक वसूली जा रही है। विभाग ने हाल ही में उपभोक्ताओं को जारी बिलों की अंतिम तिथि 1 सितंबर तय की है।

बिल न मिलने की शिकायत

पैलेस रोड निवासी मनोज श्रीमाल, संजय शाह, अभिषेक मेहता, निखिलेश श्रीमाल, अनिल कुमार शाह और राजेश शाह ने बताया कि अक्टूबर 2024 से बिल नहीं भेजे गए। अब मार्च 2025 तक का बकाया ब्याज सहित जोड़कर बिल दिए गए हैं। इन बिलों में एक अप्रैल से जुलाई तक की अवधि का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं को समझ नहीं आ रहा कि आगे के बिल कब आएंगे। इसी तरह पृथ्वीगंज और गाज़ीपूरा के युनुस अहमद और एजाज अहमद ने भी डेढ़ साल से बिल न मिलने की शिकायत की।

जानकारी के अनुसार

जानकारी के अनुसार विभाग के पास 1000 से अधिक उपभोक्ताओं की फाइलें अब भी लंबित पड़ी हैं। जबकि अक्टूबर 2024 तक शिविर लगाकर 1210 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क वसूला गया था। उस समय शहर में करीब 13 हजार कनेक्शन थे जो अब बढ़कर 21 हजार हो चुके हैं। इनमें से 16 हजार कनेक्शन शहरी क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद बिलिंग व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है।

ग्रामीणों का कहना

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में जल जीवन मिशन और आरयूआईडीपी के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई। उपभोक्ता पहले से ही अनियमित जलापूर्ति से जूझ रहे हैं, अब उन पर ब्याज सहित भारी-भरकम बिलों का बोझ डाल दिया गया है। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर नियमित बिलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और मनमाने ढंग से थोपे जा रहे ब्याज को समाप्त करने की मांग की