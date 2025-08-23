Home > राजस्थान > Rajasthan News:भीलवाड़ा में भारी बारिश से हुई हालत खराब, काई घरों में घुसा पानी

शहर में कई जगहों पर जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 23, 2025 14:43:05 IST

भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली की रिपोर्ट: एंकर  करीब बीस दिन के अंतराल के बाद भीलवाड़ा जिले में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार रात से शुरू हुई बूंदाबांदी ने शनिवार सुबह तेज बारिश का रूप ले लिया। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है।  जिला कलेक्टर ने पहले ही सरकारी और निजी स्कूलों में शनिवार को अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली।

लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई

इस भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले के उपरमाल क्षेत्र में देखने को मिला है। बिजोलिया के तिलिस्वा में ऐरू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा, जिले में हो रही लगातार बारिश से बांधों और नदी-नालों में भी पानी की अच्छी आवक हो रही है। यह बारिश किसानों और आम जनता के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि पिछले बीस दिनों से बारिश न होने के कारण लोग चिंतित थे।
शनिवार की सुबह से ही कभी रुक-रुककर तो कभी तेज बारिश का दौर बना रहा। तेज बारिश के चलते बाजार और सड़कें सूनी नजर आईं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई। शहर में कई जगहों पर जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर के अंडरब्रिज पानी से भर गए, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के रामधाम चौराहा, कॉलेज चौराहा, हरणी महादेव रोड, रोडवेज बस स्टेशन, और शहर के बीचों-बीच स्थित छीपा बिल्डिंग जैसी कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई

इस जलभराव ने एक बार फिर से शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर साल होने वाली इस परेशानी से छुटकारा मिल सके।

इसके बावजूद, यह बारिश जिले के लिए राहत लेकर आई है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि यह बारिश फसलों के लिए अमृत के समान है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का यह दौर जारी रहेगा, जिससे जिले के जलस्रोतों में पानी की भरपूर आवक हो सकेगी और लोगों को जल संकट से राहत मिलेगी। फिलहाल, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है।

