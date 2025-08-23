Home > राजस्थान > Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, छात्राओं का कहना है कि भवन छोटा होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 23, 2025 16:16:04 IST

Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

दीलिप अग्रवार की बिलासपुर से रिपोर्ट: जर्जर भवन में पढ़ाई कर रही छात्राए पहुंची कलेक्टर कार्यालय भवन जर्जर,कमरा छोटा,छात्राओ का हंगामा जिला मुख्यालय गुंजा नारो से कलेक्टर ने आश्वाशन दिया गया है जल्द ही नया भवन बनेगा और  तात्कालिक व्यव्स्था संचालित कि जाएगी। बिलासपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने पर कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय पहुँच कर कलेक्टर से मिली और उनके सामने अपनी  शिकायतों का विवरण रखा। उनका ये कहना था कि विधयालय की स्थिति बहुत ही  जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिसकी वजह से उन्हें आए दिन छत के गिर जाने का डर लगा रहता है ।

कौन होगा भारत में अमेरिका का नया राजदूत? Tariff War के बीच Trump ने लिया बड़ा फैसला

समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं छात्रायें

बिलासपुर में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय बालिका और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय की सभी छात्राएं आज अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं छात्राओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और जोरदार नारेबाजी की।छात्राओं ने शिकायत में बताया कि जिस भवन में वे रहकर पढ़ाई कर रही हैं वह बेहद जर्जर हो चुका है, दीवारों में दरारें हैं और बारिश के दिनों में पानी टपकता है। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। छात्राओं का कहना है कि भवन छोटा होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है 

Snake Viral Video: लोगों की आहट सुन कांप उठा 10 फीट लंबा सांप, किंग कोबरा का रौद्र रूप देख छूट जाएंगे पसीने

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं

विद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भवन की क्षमता सीमित है, इस वजह से छात्राओं को एक कमरे में अधिक संख्या में रहना पड़ता है। इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं छात्राओ ने जोरदार नारे बाजी करते जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर से मिलकर छात्राओं ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की, उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। संजय अग्रवाल कलेक्टर, बिलासपुर ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा, उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए नए भवन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है, जल्द ही नया भवन बनाने का काम शुरू होगा।

साल की आखिरी शनि अमावस्या की रात में भूल से भी नहीं करें ये काम, नहीं तो नाराज हो जाएंगे शनिदेव, भुगतने होंगे बुरे परिणाम!

बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए

मिली जनकारी के अनुशार जिला कलेक्टर से भी बात हुई है जहाँ उन्होंने ये बताया कि फिलहाल तात्कालिक व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से  प्रभाभित न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए, कलेक्टर के आश्वासन के बाद छात्राओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक वे प्रशासन से समय-समय पर जानकारी लेती रहेंगी।

Old Vehicle Renewal Fees: इन गाड़ियों की बढ़ गई रिन्यूअल फीस! किनते साल पुरानी गाड़ी के लिए देना होगा कितना पैसा, जानें पूरी डिटेल

Tags: Government school dilapidated conditionRajasthan Government Svhool worse condition
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात
Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात
Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात
Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?