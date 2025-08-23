Rajasthan News: राजस्थान की तरह न हो जाए बिलासपुर में भी हादसा, छात्राओं ने कलेक्टर से की मुलाकात

दीलिप अग्रवार की बिलासपुर से रिपोर्ट: जर्जर भवन में पढ़ाई कर रही छात्राए पहुंची कलेक्टर कार्यालय भवन जर्जर,कमरा छोटा,छात्राओ का हंगामा जिला मुख्यालय गुंजा नारो से कलेक्टर ने आश्वाशन दिया गया है जल्द ही नया भवन बनेगा और तात्कालिक व्यव्स्था संचालित कि जाएगी। बिलासपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने पर कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय पहुँच कर कलेक्टर से मिली और उनके सामने अपनी शिकायतों का विवरण रखा। उनका ये कहना था कि विधयालय की स्थिति बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिसकी वजह से उन्हें आए दिन छत के गिर जाने का डर लगा रहता है ।

समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं छात्रायें

बिलासपुर में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय बालिका और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय की सभी छात्राएं आज अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं छात्राओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और जोरदार नारेबाजी की।छात्राओं ने शिकायत में बताया कि जिस भवन में वे रहकर पढ़ाई कर रही हैं वह बेहद जर्जर हो चुका है, दीवारों में दरारें हैं और बारिश के दिनों में पानी टपकता है। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। छात्राओं का कहना है कि भवन छोटा होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं

विद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भवन की क्षमता सीमित है, इस वजह से छात्राओं को एक कमरे में अधिक संख्या में रहना पड़ता है। इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं छात्राओ ने जोरदार नारे बाजी करते जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर से मिलकर छात्राओं ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की, उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। संजय अग्रवाल कलेक्टर, बिलासपुर ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा, उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए नए भवन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है, जल्द ही नया भवन बनाने का काम शुरू होगा।

बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए

मिली जनकारी के अनुशार जिला कलेक्टर से भी बात हुई है जहाँ उन्होंने ये बताया कि फिलहाल तात्कालिक व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभाभित न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था तुरंत की जाए, कलेक्टर के आश्वासन के बाद छात्राओं ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक वे प्रशासन से समय-समय पर जानकारी लेती रहेंगी।

