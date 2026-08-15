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नौकरी के पैसे से नहीं भरा मन, तो बंद कमरे में बनाने लगा MDMA, पुलिस की रेड में मिला 100 करोड़ से ज्यादा का सामान

Rajasthan Crime: राजस्थान के 28 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिनके 3 ठिकानों ने MDMA और MDMA बनाने वाले कई सामग्री बरामद किए गए हैं. जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जा रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 15, 2026 1:08:18 PM IST

राजस्थान के नागौर में पुलिस ने पकड़ी MDMA बनाने की फैक्ट्री
राजस्थान के नागौर में पुलिस ने पकड़ी MDMA बनाने की फैक्ट्री


Rajasthan Crime: राजस्थान के एक युवक की कहानी बहुत हैरान करने वाली है. जिसके पास नौकरी थी, लेकिन उसे अपनी कमाई कम लगती थी. उसे लगा कि जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी. वह कुछ बड़ा करना चाहता था, जल्दी पैसे कमाना चाहता था और रातों-रात करोड़पति बनना चाहता था. यहीं से उसकी राह बदल गई. नागौर पुलिस के मुताबिक, 28 साल के महावीर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें करोड़ों की कमाई का वादा तो था, लेकिन वह पूरी तरह से गैर-कानूनी था.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, युवक किराये के मकान को नशीली दवाएं बनाने की यूनिट में बदल दिया था. जिसको लेकर पुलिस का दावा है कि वहां MDMA बनाया जा रहा था और जब जांच अधिकारी वहां पहुंचे तो बरामदगी का पैमाना देखकर हैरान रह गए.

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कौन-कौन सी सामग्री हुई बरामद?

बताया जा रहा है कि वहां से 5.418 किलोग्राम MDMA बरामद हुआ, साथ ही लगभग 2.744 किलोग्राम कैफीन (जिसका इस्तेमाल MDMA बनाने के लिए किया जाता है), 24 तरह के केमिकल और लगभग 21 लीटर केमिकल पदार्थ बरामद किए जाने की खबर सामने आ रही है.  इसके अलावा, पुलिस के अनुसार जब्त किए गए MDMA और अन्य सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत ₹100 करोड़ से ज्यादा है.



ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में छोड़ दी नौकरी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महावीर 28 साल का है और लक्ष्मणपुरा कुचेरा का रहने वाला है. उस समय वह नागौर की दीप कॉलोनी में रह रहा था. वह नौकरी तो करता था लेकिन अपनी कमाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था. ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में उसने नौकरी छोड़ दी. पुलिस की जांच में जानकारी सामने आई कि उसने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच MDMA बनाने की कोशिश शुरू की थी. हालांकि, शुरुआत में वो नाकाम रहा.

ऑनलाइन जुटाने लगा जानकारी

इसके बाद उसने ऑनलाइन स्त्रोतों से MDMA बनाने के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी. जब धीरे-धीरे उसे प्रक्रिया समझ में आ गई तो उसने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया. फरवरी 2026 में नौकरी छोड़ने के बाद पूरी तरह से इस गैरकानूनी काम में जुट गया. जिसके लिए नागौर में उन्होंने किराये में घर लिया. बाहर से तो यह एक आम घर जैसा दिखता था, लेकिन अंदर कथित तौर पर नशीली दवाएं बनाने का सेटअप लगा हुआ था.

घर के अंदर क्या मिला?

पुलिस की कार्रवाई में सिर्फ नशीली दवाएं ही नहीं मिलीं, बल्कि उस जगह से कई तरह के उपकरण भी जब्त किए गए. पुलिस ने मिक्सिंग मशीन, थर्मामीटर, मैग्नेटिक स्टिरर, pH मीटर, ग्लास बीकर, ग्लास जार, प्लास्टिक टब और MDMA सुखाने के लिए बड़ी ट्रे जैसी कई चीजें जब्त कीं.

पुलिस को कब मिली सूचना?

बताया जा रहा है कि DST टीम को 10 अगस्त, 2026 को इसके बारे में सूचना मिली. पुलिस ने नागौर की कॉलोनी में एक्शन लिया और वहां से MDMA बनाने वाली सामग्री के साथ महावीर को गिरफ्तार किया गया. इस कहानी में बड़ा मोड़ 10 अगस्त 2026 को आया. DST टीम को सूचना मिली. पुलिस ने नागौर की दीप कॉलोनी में एक्शन लिया. वहां से MDMA बनाने के मैटेरियल के साथ महावीर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस कार्रवाई में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की सामग्री बरामद करने की बात कही है.

100 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जोधपुर रोड स्थित मकान में दबिश दी. यहां से 5.418 किलो MDMA बरामद हुआ. इसके साथ MDMA बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 2.744 किलो कैफीन, 24 तरह के केमिकल और लगभग 210 लीटर केमिकल बरामद होने की बात पुलिस ने कही है. पुलिस ने इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई है.

Tags: crime newsrajasthan news
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