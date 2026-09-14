Home > राजस्थान > Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव

Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव

Who is Jyoti Khandelwal: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई मायनों में चौंका दिया है. जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 110 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की हार ने सबको चौंका दिया है. क्योंकि, ज्योति 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और वो बुरी तरह हार गईं थीं.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2026 9:34:25 PM IST

कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, जो हारी पार्षदी का चुनाव, लड़ चुकीं लोकसभा का चुनाव
कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, जो हारी पार्षदी का चुनाव, लड़ चुकीं लोकसभा का चुनाव


Who is Jyoti Khandelwal: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई मायनों में चौंका दिया है. एक तरफ जहां परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को केवल एक वोट मिले हैं. तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर नगर निगम चके वार्ड नंबर 110 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की हार लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ज्योति खंडेलवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. लेकिन बुरी तरह हार गई थी.

इसके बाद वह 2023 के विधानसभा चुनाव में किशनपोल विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया. जिससे नाराज होकर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गईं थीं. अब वो पार्षद का चुनाव हार गई हैं.

You Might Be Interested In

25 साल से राजनीति में हैं ज्योति खंडेलवाल

हालांकि, ज्योति खंडेलवाल 2009 के राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव के बाद जयपुर की महापौर बनी थीं. ज्योति खंडेलवाल सबसे पहले 2005 में पार्षद बनी थीं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि ज्योति 25 साल से राजनीति में हैं. इसके अलावा, उन्हें राजधानी जयपुर का चर्चित चेहरा माना जाता है.

यह भी पढ़ें – Jaipur Nagar Nikay Chunav Results 2026: जयपुर नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का चला जादू, खुला AIMIM का खाता

ज्योति की हार ने सबको चौंकाया

लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली ज्योति खंडेलवाल के पार्षदी के चुनाव में हारने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और लोगों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या देखकर उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था. ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस में रहते हुए जयपुर की मेयर रह चुकी हैं. 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में ज्योति कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया.

जयपुर में ज्योति की पहचान एक दबंग नेता के तौर पर रही है. जिसके बारे में बताया जाता है कि जब वह मेयर थीं जनता के काम के लिए अफसरों और राज्य के मंत्रियों तक से सीधे भिड़ जाती थीं. माना जा रहा था कि अगर इस बार वह वार्ड 110 से चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी में मेयर पद की मजबूत दावेदार हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें – Baran Nagar Parishad Chunav Results 2026: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी? पूर्ण बहुमत हासिल कर रचा इतिहास

Tags: rajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026
Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव
Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव
Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव
Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव
Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव