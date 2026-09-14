Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के टिकट पर बनने चली थीं सांसद, अब हार गई पार्षद का चुनाव

Who is Jyoti Khandelwal: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई मायनों में चौंका दिया है. एक तरफ जहां परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को केवल एक वोट मिले हैं. तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर नगर निगम चके वार्ड नंबर 110 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की हार लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ज्योति खंडेलवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. लेकिन बुरी तरह हार गई थी.

इसके बाद वह 2023 के विधानसभा चुनाव में किशनपोल विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया. जिससे नाराज होकर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गईं थीं. अब वो पार्षद का चुनाव हार गई हैं.

25 साल से राजनीति में हैं ज्योति खंडेलवाल

हालांकि, ज्योति खंडेलवाल 2009 के राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव के बाद जयपुर की महापौर बनी थीं. ज्योति खंडेलवाल सबसे पहले 2005 में पार्षद बनी थीं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि ज्योति 25 साल से राजनीति में हैं. इसके अलावा, उन्हें राजधानी जयपुर का चर्चित चेहरा माना जाता है.

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ज्योति की हार ने सबको चौंकाया

लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली ज्योति खंडेलवाल के पार्षदी के चुनाव में हारने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और लोगों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या देखकर उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था. ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस में रहते हुए जयपुर की मेयर रह चुकी हैं. 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में ज्योति कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया.

जयपुर में ज्योति की पहचान एक दबंग नेता के तौर पर रही है. जिसके बारे में बताया जाता है कि जब वह मेयर थीं जनता के काम के लिए अफसरों और राज्य के मंत्रियों तक से सीधे भिड़ जाती थीं. माना जा रहा था कि अगर इस बार वह वार्ड 110 से चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी में मेयर पद की मजबूत दावेदार हो सकती हैं.

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