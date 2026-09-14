Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: कौन हैं बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र, जिन्हें परबतसर नगर पालिका चुनाव में मिले सिर्फ एक वोट, क्या रही वजह?

Rajasthan Nagar Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में परबतसर नगर पालिका चुनाव के नतीजे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र को अपने वार्ड में एक भी वोट नहीं मिला जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था. परबतसर नगर पालिका चुनाव की एक घटना सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 में सिर्फ एक वोट मिला, जबकि RLP उम्मीदवार भंवरलाल को वार्ड नंबर 20 में सिर्फ एक वोट मिला.

बीजेपी उम्मीदवार को क्यों मिला एक वोट

नतीजों के एलान के बाद बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र को मिले एक वोट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है. ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें सिर्फ एक वोट ही क्यों मिला और उन्होंने उसी खास वार्ड से चुनाव क्यों लड़ा. जानकारी के अनुसार, कैलाश चंद्र वार्ड नंबर 12 के रजिस्टर्ड वोटर हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें वार्ड नंबर से उम्मीदवार बना दिया. बताया जा रहा है कि पार्टी को वार्ड नंबर 13 के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था. इसके बार पार्टी संगठन ने कैलाश चंद्र से वार्ड नंबर 13 से नॉमिनेशन फाइल करने को कहा. वे चुनावी मैदान में उतरे और पार्टी के कहने पर नॉमिनेशन फाइल किया.

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किस उम्मीदवार को मिले कितने वोट?

चुनाव नतीजे के अनुसार, बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र को सिर्फ एक वोट मिले. तो वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार हीना खानम को 376 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रशीद खान को 195 वोट मिले हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश चंद्र वार्ड नंबर 13 के वोटर नहीं थे, इसलिए वे खुद के लिए वोट भी नहीं डाल सके. इसके अलावा, उनके परिवार के सदस्य भी वार्ड नंबर 12 के वोटर बताए जाते हैं. इस तरह जिस वार्ड में वे बीजेपी उम्मीदवार थे, वहां उन्हें मिला एक वोट जो कि चर्चा का विषय बन गया.

स्थानीय स्तर पर अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस को निर्विरोध नहीं जीतने देना चाहती थी. इसलिए कैलाश चंद्र को मैदान में उतारा था.



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